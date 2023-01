Attualita 235

Le mail di Libero e Virgilio non funzionano da domenica, disagio per 9 milioni di utenti

Le società escludono l'attacco hacker e si scusano con gli utenti per il grave disagio

Redazione

I servizi di posta elettronica di Libero e di Virgilio stanno registrando dei malfunzionamenti dal 23 gennaio. L'invio e la ricezione della mail funziona a singhiozzo su entrambe le piattaforme. Nella mattina del 24 gennaio un nuovo picco di segnalazioni degli utenti, come mostrano i grafici sul sito DownDetector. Il malfunzionamento potrebbe essere dovuto a problemi tecnici sull'infrastruttura del provider di Italiaonline, su cui sia Libero sia Virgilio si appoggiano. Sono circa 9 milioni le caselle di posta elettronica aperte sui due servizi. Le società escludono l'attacco hacker e, scusandosi con gli utenti per il grave disagio procurato affermano: «Stiamo lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline».

Già nella mattinata del 24 gennaio, sia Libero sia Virgilio avevano inviato una comunicazione via Twitter ai propri utenti: «In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima». Si esclude «in ogni caso» la perdita dei dati sui servizi di posta elettronica.



