Le lunghe liste d'attesa in Sicilia, la Regione chiama le Asp e Caltanissetta istituisce la "Rete Arp"

Salute 291

Le lunghe liste d'attesa in Sicilia, la Regione chiama le Asp e Caltanissetta istituisce la "Rete Arp"

Il gruppo di lavoro ha l'obiettivo di monitorare l'andamento e "accorciare" l'attesa sulle prestazioni

Redazione

25 Agosto 2023 08:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/le-lunghe-liste-d-attesa-in-sicilia-la-regione-chiama-le-asp-e-caltanissetta-istituisce-la-rete-arp Copia Link Condividi Notizia

La lettera è partita ieri, firmata dal direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, e indirizzata a direttori e commissari di Asp e aziende ospedaliere, richiamati all’ordine per il prossimo 11 settembre, davanti al governatore Renato Schifani e al titolare della Sanità siciliana, Giovanna Volo, per «comunicare i risultati conseguiti con particolare riferimento alle attività di riprogrammazione dell’offerta».

Prima ancora che dall'assessorato partisse l'indicazione dell'incontro di pianificazione l'Asp di Caltanissetta ha proceduto ad istituire la Rete Arp, cioè il gruppo di lavoro che si deve occupare del recupero delle prestazioni. A farvene parte sono iirettore sanitario aziendale Luciano Fiorella (che ne è il coordinatore), il direttore sanitario Benedetto Trubia per l'area nord ed il direttore dell'area sud, il responsabile dell'unità operativa Appropriatezza e Liste di Attesa, il responsabile di Rischio Clinico e Qualità, il dirigente del Cup, il direttore dipartimentale cure primarie Gabriele Roccia, i direttori dei Distretti Sanitari ed il direttore dell'unità complessa Ospedalità pubblica e privata.



La lettera è partita ieri, firmata dal direttore della Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, e indirizzata a direttori e commissari di Asp e aziende ospedaliere, richiamati all'ordine per il prossimo 11 settembre, davanti al governatore Renato Schifani e al titolare della Sanità siciliana, Giovanna Volo, per «comunicare i risultati conseguiti con particolare riferimento alle attività di riprogrammazione dell'offerta». Prima ancora che dall'assessorato partisse l'indicazione dell'incontro di pianificazione l'Asp di Caltanissetta ha proceduto ad istituire la Rete Arp, cioè il gruppo di lavoro che si deve occupare del recupero delle prestazioni. A farvene parte sono iirettore sanitario aziendale Luciano Fiorella (che ne è il coordinatore), il direttore sanitario Benedetto Trubia per l'area nord ed il direttore dell'area sud, il responsabile dell'unità operativa Appropriatezza e Liste di Attesa, il responsabile di Rischio Clinico e Qualità, il dirigente del Cup, il direttore dipartimentale cure primarie Gabriele Roccia, i direttori dei Distretti Sanitari ed il direttore dell'unità complessa Ospedalità pubblica e privata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare