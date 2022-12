Salute 688

"Le fratture dell'estremità prossimale dell'omero": a Caltanissetta un evento organizzato dal primario di Ortopedia Massimo Siracusa

Si tratta di una patologia traumatica della spalla che rappresenta il 6-7 % delle fratture in genere (100 casi anno per 100 mila abitanti)

Redazione

"Le fratture dell'estremità prossimale dell'omero" è questo il titolo dell'evento organizzato dal primario del reparto di Ortopedia dell'ospedale Sant'Elia Massimo Siracusa a Caltanissetta sabato 17 dicembre, nella sala convegni della Banca Sicana, a partire dalle 9. "Avremo il piacere e l’onore di ospitare a Caltanissetta - dice il dottore Siracusa - un evento scientifico della Società degli ortopedici ospedalieri siciliani (ASOTO). Io in qualità di presidente e i medici Michele Palumbo e Giovanni Alongi in qualità di responsabili scientifici. Si parlerà di fratture dell’estremo prossimale dell’omero (spalla). Interverranno i maggiori esperti sul tema e tra gli altri il professore Raffaele Russo, direttore dell'Unità Operativa Complessa dell’ospedale Pellegrini di Napoli e professore di Ortopedia presso la seconda università di Napoli, che presenterà la sua innovativa “classificazione del volume di controllo” utile a poter perfezionare i percorsi diagnostici e terapeutici di questa patologia traumatica della spalla, che rappresenta il 6-7 % delle fratture in genere (100 casi anno per 100 mila abitanti) . L’obiettivo del convegno -continua il primario - è definire l’attualità sul trattamento chirurgico e conservativo di queste fratture.

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta che attualmente dirigo, investita dell’organizzazione di questo evento, vuole dare un segnale di fiducia a tutti gli utenti, in un momento di grande difficoltà per la nostra sanità, testimoniando la qualità dei suoi operatori basata sul confronto continuo con realtà sanitarie regionali e nazionali qualificate, con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’offerta di salute. Ad aprire i lavori della giornata scientifica - conclude Siracusa - sarà l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. Interveranno il presidente dell’ordine dei medici Giovanni D’ippolito, il presidente dell’ASOTO Angelo Leonarda, il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Marcella Santino".



