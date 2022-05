Eventi 296

Le foto di Letizia Battaglia in una mostra a Palazzo Moncada: gli studenti di Rum Caltanissetta ringraziano i visitatori

Sono stati esposti alcuni dei lavori più significativi e d’impatto della celebre fotografa Letizia Battaglia, recentemente scomparsa

Redazione

Gli studenti di Rum Caltanissetta ringraziano tutti coloro che si sono interessati e hanno apprezzato la “Mostra commemorativa in ricordo della lotta contro la mafia” organizzata nella giornata del 23 maggio 2022 a palazzo Moncada. "Per noi - si legge nella nota - è stato impagabile vedere l’emozione negli occhi di chi osservava una cosa realizzata da noi. Grazie al segretario amministrativo Davide Gibilaro, al presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro e all’intero personale per essersi sempre messi a disposizione e averne reso possibile la realizzazione. Grazie all’Archivio Letizia Battaglia per aver creduto in noi e averci affidato tesori di una celebre artista. Grazie infine ai nostri associati Monica Mangia e Gerry Vivona che più di tutti si sono spesi e hanno curato tutto nei minimi dettagli. La mostra è stata un’occasione per ricordarci come il coraggio di chi ha combattuto la mafia debba sempre bussare alla porta della nostra coscienza. Abbiamo deciso di esporre alcuni dei lavori più significativi e d’impatto della celebre fotografa Letizia Battaglia, recentemente scomparsa. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della figlia Shobha Stagnitta, la quale ci ha messo in contatto con i suoi nipoti, Matteo e Marta Sollima, gestori dell’Archivio Letizia Battaglia. Tali opere si contraddistinguono per la cruda rappresentazione della realtà, tipico dello stile di Letizia Battaglia, fornendo uno spaccato della tragica realtà mafiosa vissuta tra fine anni ’70 e inizio anni ’90. Ricordare il sacrificio di uomini di valore, come Peppino Impastato, Libero Grassi, Boris Giuliano è linfa vitale per una cultura che contraddica la logica omertosa. L’esempio di uomini e donne che hanno dato la vita per l’ideale in cui credevano, serve a ricordare come il loro coraggio abbia bussato alla porta della coscienza, una coscienza viva, nuova, che voi, coraggiosi eroi caduti in questa guerra, ci avete lasciato in eredità"





