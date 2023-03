Attualita 174

Le foto dell'arresto di Matteo Messina Denaro alla mostra dell'Ansa a Castelvetrano

L'esposizione, inaugurata stamane nella chiesa barocca della Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo, è stata infatti arricchita da un ultimo pannello che documenta la cattura del superlatitante

Redazione

Le foto dell'arresto di Matteo Messina Denaro da oggi sono esposte a Castelvetrano, città natale del boss, grazie alla mostra dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino". L'esposizione, inaugurata stamane nella chiesa barocca della Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo, è stata infatti arricchita da un ultimo pannello che documenta la cattura del superlatitante. Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta alla presenza delle autorità e degli studenti delle scuole, sono intervenuti l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Mimmo Turano, i sindaci di Castelvetrano Enzo Alfano, e di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e il responsabile della redazione siciliana dell'ANSA Franco Nuccio, che ha curato la mostra.

"I giovani devono capire che c'è solo una via da percorrere ed è quella della legalità" ha detto l'assessore Turano, che ha ricordato le parole dello scrittore Gesualdo Bufalino: "Per sconfiggere la mafia dobbiamo costruire un esercito di maestri". L'assessore Turano e i sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazara hanno sottolineato il valore fortemente simbolico rappresentato dalle immagini dell'arresto di Messina Denaro, in un territorio che fino a poco tempo fa veniva considerato sotto il controllo del boss. "Oggi la palla è passata alla società civile - ha detto il sindaco Alfano - ci vuole consapevolezza per fare una buona antimafia, come farla, utilizzando i giusti termini nel definire persone del calibro di Matteo Messina Denaro. Bisogna chiamarli assassini che si sono macchiati anche del sangue di bambini come Giuseppe Di Matteo".

Il sindaco Castiglione si è rivolto ai piccoli alunni che hanno partecipato all'inaugurazione: "A questi bambini dovremmo parlare di bellezza e, invece, ancora nel 2023 siamo costretti ancora a parlare di questi episodi criminali". La mostra, promossa dalle Pro Loco "Selinunte" e "Costa di Cusa", col patrocinio dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, rimarrà aperta sino a domenica, con ingresso libero. Gli alunni delle scuole cittadine la visiteranno durante le ore mattutine.



