Le Eolie prese d'assalto dai vip a bordo di lussuosi yacht: a Lipari sbarca l'elegante Malahne

Il "Malahne" è solo uno dei tanti lussuosi yacht che in questi giorni sono presenti alle Eolie

Redazione

Il lussuoso yacht "Malahne" è approdato a Lipari. Si tratta del vaporetto varato nel 1936 che appartenne al produttore cinematografico Sam Spiegel. È lungo 50 metri e ha svolto anche funzione di supporto logistico in guerra a Dunkerque nel 1940. Quando divenne di proprietà del produttore cinematografico Sam Spiegel venne conosciuto in tutto il mondo. Le aree negli anni sono state interessate da modifiche: lo stile all'interno è rimasto quello dell’epoca Art Deco e ha insieme il fascino del classico e il comfort di uno yacht moderno grazie al suo importante refitting.

Il "Malahne" è solo uno dei tanti lussuosi yacht che in questi giorni sono presenti alle Eolie. A Panarea è stato ancorato "Lady Marina", di 65 metri, del valore di 50 milioni di dollari. Il proprietario è Sergio Mantegazza, miliardario svizzero, luganese, proprietario dell'impresa "Globus Tours" e della compagnia aerea "Monarch". Ha tre piani, è provvisto di un nuovissimo sistema antirullaggio per quando è ancorato.A Lipari, ecco il tecnico Claudio Ranieri con il catamarano all'Eolmare di Luca Finocchiaro, e Vicenzino Montella. A Stromboli, è tornato "Regina d'Italia", che è stato in passato dei Dolce e Gabbana che lo hanno venduto per 13,5 milioni di euro.(Gds.it)



