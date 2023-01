Cronaca 668

Le dichiarazioni di Baiardo a Non è l'Arena: "Matteo Messina Denaro non ne ha per molto"

Il fedelissimo dei fratelli Graviano a novembre aveva detto che il boss era malato e che lo avrebbero arrestato a breve

Redazione

"Matteo Messina Denaro non ne ha per molto". Lo dice Salvatore Baiardo a Non è l'Arena su La7. "Penso non ne abbia per molto, altrimenti non succedeva quanto è successo, almeno questo presumo". Una dichiarazione da parte di chi, nel mese di novembre, in un'intervista a Giletti aveva detto che il boss di Castelvetrano stava male e che presto sarebbe potuta finire la sua latitanza. E così a due mesi da quell'intervista una settimana fa c'è stato il blitz del Ros con l'arresto del superlatitante.

Alla domanda su chi sia stata la fonte della sua profezia nel novembre 2022 a Giletti, Baiardo ha risposto: "Non posso dirlo in televisione". "Sappiamo bene - ha proseguito - che non è tutto finito, è finito con l'arresto di Denaro quel tipo di epoca. Stiamo dando troppa credibilità ai pentiti. Trovatemi un pentito che si sia pentito da uomo libero, tutti si sono pentiti per non fare galera. Non sono un pentito non l'ho mai fatto. Ho fatto 12 querele contro chi mi chiama pentito", ha concluso Boiardo.

Non sono stati i Graviano a dire a Salvatore Baiardo nel novembre 2022 che sarebbe stato arrestato Matteo Messina Denaro. Lo ha stesso lo stesso Baiardo su La 7 alla trasmissione condotta da Massimo Giletti. "Queste persone si sono trasferite nel febbraio '92 al nord - ha detto Baiano - se dovevo continuare a delinquere rimanevano in Sicilia, nella loro Brancaccio. Come facevano a dirmelo i Graviano se si volevano tirare via da un certo ambiente? Non sto dicendo che sono dei santerellini. Dico: non ci sono solo i Graviano". "Lei è coraggioso nell'affrontare questo tema, ne deve andare fiero, tanti la stanno abbandonando. Il coraggio non le manca", ha detto Baiardi a Giletti.

"Nessun latitante può resistere per 30 anni, anche se ha forti appoggi locali, se non gode di protezioni che vanno al di là della mafia". Così l'ex magistrato Roberto Scarpinato ospite a In Onda su La7. "La cattura potrebbe essere vissuta dai capi di mafia come scambio di prigionieri, basta abolire il 41 bis e il gioco è fatto. Questo è lo step a cui si mira. La mafia non è stata sconfitta con la cattura di Messina Denaro, assolutamente no. Messina Denaro ha goduto di protezioni ad altissimo livello, di sistema, perchè è uomo che conosce i segreti delle stragi. Aveva deciso di lasciarsi prendere".



