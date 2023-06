Cronaca 286

Le condizioni meteo, vento di maestrale nella giornata di sabato, domani possibili temporali

Tarda ad arrivare l'estate. Il cielo sarà poco nuvoloso durante il prossimo weekend

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI 15 GIUGNO: Nord: Temporali irregolari sulle Dolomiti, sulle zone pianeggianti il bel tempo sarà prevalente con cielo a tratti nuvoloso e clima caldo. Centro: Condizioni di maltempo anche intenso su basso Lazio, Abruzzo e Molise, tempo più soleggiato in Toscana, Umbria e Marche. Venti da nord. Sud: Temporali forti possibili su gran parte dei settori, ma meno su quelli ionici e sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature in calo. VENERDI 16 GIUGNO: Nord: Fatta eccezione per qualche nota instabile sul Trentino Alto Adige, la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso. Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Clima caldo estivo. Sud: Nel corso del giorno saranno possibili piogge e temporali sulla Puglia, a tratti pure sulla Calabria interna e in provincia di Messina. SABATO 17 GIUGNO: Nord: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque salvo isolati piovaschi sui confini orientali. Clima estivo gradevole. Centro: Alta pressione e venti di Maestrale garantiranno una giornata ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno e temperature estive. Sud: La pressione aumenta pertanto la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso ovunque. Venti di Maestrale.



