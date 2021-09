Attualita 360

Le castagne, alimento ricco di minerali e proprietà nutritive: fanno ingrassare?

Ecco qualche consiglio per assecondare la voglia di castagne senza esagerare con le calorie

Redazione

27 Settembre 2021 17:04

L'autunno ci regala uno dei frutti più gustosi dell’anno, la castagna: ricca di minerali come calcio, fosforo, zinco e manganese è perfetta per coloro che fanno sport; inoltre è ricca di amidi e fibre (se si consuma cotta) – che la rendono una dei principali alleati per potenziare le difese immunitarie contro i malanni di stagione – ed è particolarmente adatta per garantire la mobilità intestinale. Eppure la castagna – le cui proprietà nutrizionali la rendono simile al frumento, al riso e alla patata – non è particolarmente indicata per chi è a dieta, a causa del suo elevato contenuto calorico ed energetico. Questo però non significa che chi vuole tenere sotto controllo la linea debba rinunciarvi del tutto: ecco qualche consiglio per assecondare la voglia di castagne senza esagerare con le calorie.

La castagna è un frutto povero di acqua e, per questo, ricco di calorie: dieci castagne contengono quasi 200 calorie, che si moltiplicano se si mangiano secche (ecco perchè è meglio bollirle in acqua che farle arrostire). Questi valori però non devono spaventare gli amanti delle caldarroste: basta rinunciare alla solita fetta di pane che accompagna il secondo oppure ridurre la porzione di pasta o sostituirla con un minestrone leggero per concedersi un sacchettino di castagne senza pensieri. Dimentichiamoci delle calorie di troppo per ricordare che le castagne hanno una vera e propria azione rivitalizzante per l’organismo, grazie all’apporto degli amidi e della vitamina B3, efficace in particolare per il sistema nervoso. L’ideale sarebbe consumarle a colazione per fare il pieno di energia, anche se la dose extra di potassio contenuta nelle castagne le rende un prezioso alleato per gli sportivi prima dell’allenamento, per prevenire i crampi muscolari. (Velvetbody.it)



L'autunno ci regala uno dei frutti più gustosi dell'anno, la castagna: ricca di minerali come calcio, fosforo, zinco e manganese è perfetta per coloro che fanno sport; inoltre è ricca di amidi e fibre (se si consuma cotta) - che la rendono una dei principali alleati per potenziare le difese immunitarie contro i malanni di stagione - ed è particolarmente adatta per garantire la mobilità intestinale. Eppure la castagna - le cui proprietà nutrizionali la rendono simile al frumento, al riso e alla patata - non è particolarmente indicata per chi è a dieta, a causa del suo elevato contenuto calorico ed energetico. Questo però non significa che chi vuole tenere sotto controllo la linea debba rinunciarvi del tutto: ecco qualche consiglio per assecondare la voglia di castagne senza esagerare con le calorie. La castagna è un frutto povero di acqua e, per questo, ricco di calorie: dieci castagne contengono quasi 200 calorie, che si moltiplicano se si mangiano secche (ecco perchè è meglio bollirle in acqua che farle arrostire). Questi valori però non devono spaventare gli amanti delle caldarroste: basta rinunciare alla solita fetta di pane che accompagna il secondo oppure ridurre la porzione di pasta o sostituirla con un minestrone leggero per concedersi un sacchettino di castagne senza pensieri. Dimentichiamoci delle calorie di troppo per ricordare che le castagne hanno una vera e propria azione rivitalizzante per l'organismo, grazie all'apporto degli amidi e della vitamina B3, efficace in particolare per il sistema nervoso. L'ideale sarebbe consumarle a colazione per fare il pieno di energia, anche se la dose extra di potassio contenuta nelle castagne le rende un prezioso alleato per gli sportivi prima dell'allenamento, per prevenire i crampi muscolari. (Velvetbody.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare