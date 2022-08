Le arachidi possono aiutare a perdere peso e abbassare la pressione sanguigna? Studio dice di sì

Come puoi studiare il consumo di arachidi e i suoi effetti sulla perdita di peso? I ricercatori della Texas Tech University e della University of South Australia hanno esaminato i dati tra gennaio e dicembre 2021 su due gruppi di adulti australiani che erano a rischio moderato o alto di diabete di tipo 2. 50 adulti nel gruppo di controllo hanno evitato di mangiare noci o burro di noci. Il gruppo sperimentale era composto da 57 adulti che mangiavano 35 grammi di arachidi tostate due volte al giorno 30 minuti prima dei pasti. Cosa hanno scoperto i ricercatori sulle arachidi e sulla perdita di peso? Alla fine di sei mesi, i ricercatori hanno scoperto che entrambi i gruppi hanno ottenuto una significativa perdita di peso e un miglioramento dei livelli di zucchero nel sangue, ma il gruppo che ha mangiato le arachidi ha dimostrato di avere una pressione sanguigna più bassa rispetto al gruppo di controllo. "Il nostro studio ha scoperto che le arachidi, che sono ricche di grassi insaturi sani, possono effettivamente aiutare nella perdita di peso", ha affermato l'autrice dello studio Kristina Petersen, assistente professore presso il Dipartimento di scienze nutrizionali del Texas Tech. "Il nostro studio ha scoperto che le arachidi, che sono ricche di grassi insaturi sani, possono effettivamente aiutare nella perdita di peso". "Le persone spesso evitano le arachidi quando cercano di perdere peso perché credono che contengano troppe calorie. Eppure le arachidi hanno in realtà un alto valore di sazietà, il che significa che ti fanno sentire più sazio più a lungo, il che può essere molto utile per chi segue una dieta dimagrante, "ha aggiunto. Una porzione di arachidi contiene sette grammi di proteine, quasi tre grammi di fibre e 19 vitamine e minerali. Per questo motivo, il gruppo arricchito con arachidi ha ricevuto 15 grammi di proteine ??in più al giorno. Le arachidi sono davvero nutrienti, ma per quanto riguarda il sale che le ricopre? I ricercatori hanno scoperto che il gruppo che ha mangiato arachidi leggermente salate ha effettivamente visto un miglioramento della pressione sanguigna sistolica rispetto a quelli del gruppo di controllo. I ricercatori, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", hanno fornito tre spiegazioni per questo risultato: Le arachidi leggermente salate sono un alimento a basso contenuto di sodio che contiene tra 90 e 100 milligrammi per porzione; Le arachidi hanno alti livelli di arginina, un aminoacido che dilata i vasi sanguigni e abbassa la pressione sanguigna; Le arachidi contengono magnesio, un minerale che aiuta a regolare la pressione sanguigna.