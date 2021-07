Attualita 229

Le 20 spiagge più condivise del mondo su Instagram: solo due in Italia, Sicilia assente

La classifica è stata realizzata dopo aver analizzato ben oltre 26mila hashtag su Instagram

Redazione

04 Luglio 2021 10:24

Inizia l'estate ed ecco che la bellezza delle spiagge torna a viaggiare sui social. Selfie da ogni angolo del mondo, dove turisti di ogni Paese vanno a caccia dello scatto più bello per immortalare le loro vacanze. Ecco che Money.co.uk - comparatore di tariffe britannico - stila una particolare classifica, ossia quella delle 20 spiagge più instagrammate del mondo. Se al primo posto troviamo Kelingking Beach, a Bali, scorrendo scopriamo la Sicilia grande assente di questa top 20. Solo due infatti sono infatti sono le spiagge in Italia presenti in classifica ma sono Tropea in Calabria, piazzata al quarto posto, e Cala Goloritzè in Sardegna, al tredicesimo posto in classifica. La classifica è stata realizzata dopo aver analizzato ben oltre 26mila hashtag su Instagram e, dopo aver fatto una proporzione in base alla lunghezza di ogni spiaggia.

Ecco la classifica completa:

1.Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali - 4,227 immagini per metro

2.Bondi Beach, Sydney, Australia - 1,776 immagini per metro

3. Railay Beach, Krabi, Thailand - 587 immagini per metro

4. Tropea, Calabria, 423 immagini per metro

5. Navagio Beach, Zante, Grecia - 403 immagini per metro

6. Hanauma Bay, Hawaii, USA - 345 immagini per metro

7.Tenby North Beach, Pembrokeshire, Galles - 343 immagini per metro

8. Praia do Camilo, Lagos, Portogallo - 325 immagini per metro

9. Boulders Beach, Cape Town, South Africa - 323 immagini per metro

10. Blue Point Beach, Ungasan, Bali - 287 immagini per metro

11. Cala Saona, Formentera, Spagna - 282 immagini per metro

12. Margate Beach, Kent, England - 265 immagini per metro

13. Cala Goloritzè, Baunei, Sardegna - 248 immagini per metri

14. Freedom Beach, Phuket, Thailandia - 247 immagini per metro

15. Cala Gat, Cala Ratjada, Spain - 246 immagini per metro

16. Kitsilano Beach, Vancouver, Canada - 246 immagini per metro

17. Lanikai Beach, Hawaii, USA - 246 immagini per metro

18. Bal Harbour Beach, Miami, USA - 239 immagini per metro

19. Durdle Door, Dorset, Inghilterra - 232 immagini per metro

20. Sitges Beach, Barcelona, Spagna - 175 immagini per metro

Nella foto Cala Goloritzè, Baunei, Sardegna. (Gds.it)



