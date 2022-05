Eventi 180

"L'Azione Cattolica Italiana al Concilio Vaticano II", a Caltanissetta don Falzone presenta il suo libro

Il libro verrà presentato lunedì 30 maggio alle 17.30 nel salone della parrocchia Sacro Cuore

Si terrà lunedì 30 maggio alle 17,30, nel salone della parrocchia Sacro Cuore di Caltanissetta, la presentazione del libro “L’Azione Cattolica Italiana al Concilio Vaticano II. Aspetti storici e prospettive teologiche (1959-1969)”. All’incontro – organizzato dalla diocesi nissena e dall’Istituto Teologico “Guttadauro” - interverranno il prof. Ninni Salerno, responsabile nazionale del Laboratorio per la Formazione e il prof. Francesco Arangio, incaricato regionale del settore adulti. Sarà presente il vescovo Mario Russotto.

L’opera di don Falzone (classe 1972, presbitero dal 2002 e oggi parroco a Mussomeli presso la chiesa del Carmelo) è un’attenta indagine che mette in luce quale tipo di partecipazione al Concilio Vaticano II abbia espresso l’Azione Cattolica Italiana. Il quadro storico di riferimento è il decennio 1959-69. Da esso emergono alcuni snodi decisivi della storia dell’Italia repubblicana, così come sono stati colti da vari esponenti del cattolicesimo sociale più avanzato. L’autore della ricerca - laureatosi al D.A.M.S. dell’Università Roma Tre e oggi docente presso l’Istituto “Guttadauro”- esamina sia fenomeni e scritti che riguardano la compagine ecclesiale, sia sviluppi di comunicazione pubblica che riguardano l’Associazione italiana e il movimento laicale internazionale. Il lavoro è stato condotto tenendo conto di due versanti tematici: enucleare le vicende storiche dell’Associazione e rilevare le prospettive teologiche determinate dal rapporto fecondo e dinamico tra concilio e movimento laicale, tra associazioni cattoliche e organizzazioni militanti. Emerge così un’interessante pagina di storia sociale della teologia, di cui la documentazione riportata, in gran parte inedita, fornirà ulteriori stimoli agli studiosi del settore.

La prefazione al libro (edito da Studium) è firmata da Giacomo Canobbio, la presentazione da Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa.

Negli anni scorsi don Falzone ha seguito corsi di estetica, linguaggi artistici, comunicazione sociale. Ha pubblicato vari articoli su riviste scientifiche e in periodici di cultura, sia locali sia nazionali. Nel 2019 ha completato pure il percorso per il dottorato di ricerca. Svolge attività di pubblicista, si occupa di editoria cattolica, cura beni archivistico-librari ecclesiastici. Temi principali delle sue ricerche e pubblicazioni sono: l’iconografia cristiana, l’associazionismo cattolico, l’opinione pubblica nella Chiesa e l’etica del giornalismo. Tali temi, analizzati attraverso metodologie proprie delle scienze umane, sono stati rapportati alla storia sociale della teologia.







