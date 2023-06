Attualita 370

Lavoro: Primark, Lidl e Foot Locker assumono, ecco come poter presentare le candidature

Nei portali delle società i link per presentare il proprio curriculum

Redazione

PRIMARK La nota azienda specializzata nell'abbigliamento è alla ricerca di un Team Manager da collocare nel punto vendita situato a Misterbianco, presso il centro commerciale "Centro Sicilia". La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni: Guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone; Gestione commerciale del proprio reparto: analisi dei principali KPI e attività di riordino di grandi volumi di merce; Coordinamento dei servizi o di una parte di essi (cassa, camerini, stockroom o cash office); Garantire elevati standard di vendita e servizio al cliente per assicurare un'eccellente customer experience. Tra i requisiti richiesti, il candidato deve essere: Determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura; Dinamico e proattivo; Con esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO, come punto di riferimento all'interno di un team; Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale - con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti; Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario collegarsi sul sito ufficiale, cliccare nella sezione "Lavora con noi" ed inoltrare il proprio CV. LIDL La nota catena europea di supermercati di origine tedesca è alla ricerca di un Capo Reparto Logistica che opererà nelle Aree del magazzino a Misterbianco. Le mansioni di cui dovrà occuparsi sono le seguenti: Responsabilità di pianificazione delle attività assegnate alla tua squadra; Gestione del processo di assunzione, formazione, sviluppo e valutazione del team a te assegnato; Affiancamento e consulenza nelle attività di gestione del personale nelle aree di competenza; Introduzione di nuovi progetti; Sviluppo e ottimizzazione dei processi lavorativi dell'Area Operations o Process; Analisi e regolare verifica degli indicatori di performance; Garanzia dell'ottemperanza alla normativa HACCP e alle norme di sicurezza; Controllo del rispetto delle procedure e direttive aziendali nel proprio reparto. Ecco, invece, quali sono i requisiti da soddisfare: Laurea in ambito Ingegneristico; Precedente esperienza lavorativa di almeno 3 anni in ambito logistico o all'interno di magazzini strutturati; Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale; Ottime capacità analitiche; Ottime capacità organizzative e di comunicazione; Forte orientamento all'obiettivo e capacità di lavoro multitasking; Ottime conoscenze in ambito informatico. Per candidarsi, è necessario collegarsi sul sito e andare direttamente nella sezione "Candidati ora" in cui saranno spiegati tutti i requisiti necessari e le condizioni. FOOTLOCKER L'azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, è alla ricerca di un Addetto Vendita da collocare nel negozio di Catania, in via Etnea. La risorsa dovrà occuparsi di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti, stimolare le vendite, comunicare con il cliente e verificarne le necessità e apprendere e condividere le competenze relative ai prodotti e alle tendenze. I requisiti richiesti sono i seguenti: 0-3 anni di esperienza al dettaglio; Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un'esperienza avanzata; Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all'apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici; Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione; Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività. Per poter inoltrare la candidatura, bisognerà accedere al sito web di Foot Locker, cliccare su "ricerca posizioni", selezionare quella di proprio interesse e premere su "fai domanda ora".

