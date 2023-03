Lavoro e giovani: riaperto bando progetto Crosswork. Gli under 30 disoccupati possono accedere a stage di inserimento lavorativo retribuito per 12 mila euro per sei mesi

Lavoro e giovani: riaperto bando progetto Crosswork. Gli under 30 disoccupati possono accedere a stage di inserimento lavorativo retribuito per 12 mila euro per sei mesi

C'è tempo fino al prossimo 5 marzo per presentare istanza e partecipare all'iniziativa sinergica tra la cooperativa Logos e le associazioni datoriali

È riaperto fino al 5 marzo prossimo l’avviso di selezione riguardante il progetto “Crosswork”, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta. Il bando permette ai giovani di poter partecipare al progetto che mira a promuovere la competitività dell'area transfrontaliera attraverso la creazione di una rete per la mobilità dei lavoratori, in particolare attraverso l'attivazione di stage di inserimento lavorativo retribuito in favore di giovani presso micro, piccole e medio imprese.

La riapertura del bando offre dunque una nuova opportunità per giovani e neo-diplomati in cerca di occupazione, disoccupati e giovani svantaggiati che vogliono acquisire esperienza lavorativa presso aziende maltesi. Grazie a “Crosswork”, questi giovani potranno acquisire competenze professionali e sviluppare le loro abilità attraverso una retribuzione di 12 mila euro complessivi per sei mesi, mentre le imprese beneficeranno di nuove risorse umane e di una maggiore competitività.

Per ciascun giovane è infatti disponibile un voucher di 2000 euro mensili omnicomprensivi, per l'attivazione di stage di inserimento lavorativo della durata di sei mesi. I voucher sono destinati a giovani e neo-diplomati in cerca di prima occupazione, disoccupati e giovani svantaggiati. Per maggiori informazioni sulla partecipazione e sui moduli necessari da presentare entro il 5 marzo 2023 ore 13, è possibile seguire i link https://www.principigrimaldi.edu.it/pagine/riaperto-lavviso-per-il-progetto-crosswork e http://crossworkproject.eu/it/riaperto-lavviso-per-il-progetto-crosswork/.

Capofila del progetto è la cooperativa Logos presieduta da Rosario Alescio mentre partner di progetto sono l’Istituto professionale di stato “Principi Grimaldi” di Modica e la Malta Chamber of SME - Malta. Partner associati sono Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Sicindustria – Delegazione di Ragusa, Legacoop Sicilia, Cna Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia e Uil Sicilia.



