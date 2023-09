Attualita 339

Lavoro, a Palermo selezioni per lavorare a Disneyland Paris: profili ricercati e come candidarsi

I colloqui saranno tenuti in lingua francese e saranno richieste competenze anche in inglese

Redazione

09 Settembre 2023 08:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lavoro-a-palermo-selezioni-per-lavorare-a-disneyland-paris-profili-ricercati-e-come-candidarsi Copia Link Condividi Notizia

(fonte Siciliafan.it) Sei alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro in un contesto internazionale unico e affascinante? Disneyland Paris sta cercando personale in Sicilia per ampliare il suo organico. L’azienda offre a chi desidera entrare a far parte del parco divertimenti più grande visitato d’Europa contratti a tempo determinato, tra i 2 e gli 8 mesi, con una presenza minima obbligatoria nei mesi di luglio e agosto e da febbraio a settembre 2024 e contratti a tempo indeterminato (35 ore settimanali).

Disneyland Paris ha annunciato una sessione di selezioni che si terrà a Palermo il prossimo 12 ottobre. Il recruiting day si svolgerà presso l’hotel NH (Foro Umberto I° 22/b 90133 – Palermo) dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e darà a tutti i candidati l’opportunità di mostrare le proprie capacità e competenze per lavorare in uno dei luoghi più iconici del mondo dell’intrattenimento.

I colloqui saranno tenuti in lingua francese e saranno richieste competenze anche in inglese, visto l’ambiente internazionale in cui opera Disneyland Paris. Le posizioni aperte comprendono svariate figure professionali, tra cui chef, camerieri, baristi, addetti alla biglietteria, hostess/receptionist, addetti alla ristorazione e molti altri ruoli chiave all’interno del parco.

Perché lavorare in Disneyland Paris: benefit e vantaggi

Disneyland Paris offre un ambiente di lavoro unico e stimolante, nella città più bella e romantica del mondo, Parigi, con molte opportunità di carriera, benefit e vantaggi. Tra questi la possibilità di ottenere fino a 6 settimane di ferie all’anno e fino a 3 giorni di riposo supplementari (sotto determinate condizioni), una tredicesima mensilità (dopo un anno di servizio), il pagamento doppio nei giorni festivi (dopo un anno di servizio) e un alloggio vicino ai parchi, a seconda della disponibilità.

Inoltre, i dipendenti riceveranno il rimborso dell’80% delle spese di trasporto (Navigo Pass), un contributo per i pasti e altre riduzioni, come l’accesso gratuito ai parchi e alla piattaforma Disney+. Disneyland Paris offre anche un’assicurazione sanitaria integrativa, tempo dedicato alla formazione, programmi di ringraziamento speciali per i dipendenti, eventi esclusivi, assistenza all’infanzia e molte altre opportunità di crescita professionale e personale.

Come fare domanda

Per candidarsi, è possibile visitare il sito di Disneyland Paris nella sezione “My Disney Careers” prima dell’evento e selezionare l’annuncio di proprio interesse. Non perdere questa straordinaria opportunità di lavorare in uno dei luoghi più magici al mondo. Disneyland Paris offre non solo un lavoro, ma anche un’esperienza unica e indimenticabile che ti permetterà di crescere professionalmente e di essere parte di un team internazionale, che conta ad oggi già 16 mila membri.



(fonte Siciliafan.it) Sei alla ricerca di una nuova opportunità di lavoro in un contesto internazionale unico e affascinante? Disneyland Paris sta cercando personale in Sicilia per ampliare il suo organico. L'azienda offre a chi desidera entrare a far parte del parco divertimenti più grande visitato d'Europa contratti a tempo determinato, tra i 2 e gli 8 mesi, con una presenza minima obbligatoria nei mesi di luglio e agosto e da febbraio a settembre 2024 e contratti a tempo indeterminato (35 ore settimanali). Disneyland Paris ha annunciato una sessione di selezioni che si terrà a Palermo il prossimo 12 ottobre. Il recruiting day si svolgerà presso l'hotel NH (Foro Umberto I° 22/b 90133 - Palermo) dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e darà a tutti i candidati l'opportunità di mostrare le proprie capacità e competenze per lavorare in uno dei luoghi più iconici del mondo dell'intrattenimento. I colloqui saranno tenuti in lingua francese e saranno richieste competenze anche in inglese, visto l'ambiente internazionale in cui opera Disneyland Paris. Le posizioni aperte comprendono svariate figure professionali, tra cui chef, camerieri, baristi, addetti alla biglietteria, hostess/receptionist, addetti alla ristorazione e molti altri ruoli chiave all'interno del parco. Perché lavorare in Disneyland Paris: benefit e vantaggi

Disneyland Paris offre un ambiente di lavoro unico e stimolante, nella città più bella e romantica del mondo, Parigi, con molte opportunità di carriera, benefit e vantaggi. Tra questi la possibilità di ottenere fino a 6 settimane di ferie all'anno e fino a 3 giorni di riposo supplementari (sotto determinate condizioni), una tredicesima mensilità (dopo un anno di servizio), il pagamento doppio nei giorni festivi (dopo un anno di servizio) e un alloggio vicino ai parchi, a seconda della disponibilità. Inoltre, i dipendenti riceveranno il rimborso dell'80% delle spese di trasporto (Navigo Pass), un contributo per i pasti e altre riduzioni, come l'accesso gratuito ai parchi e alla piattaforma Disney+. Disneyland Paris offre anche un'assicurazione sanitaria integrativa, tempo dedicato alla formazione, programmi di ringraziamento speciali per i dipendenti, eventi esclusivi, assistenza all'infanzia e molte altre opportunità di crescita professionale e personale. Come fare domanda

Per candidarsi, è possibile visitare il sito di Disneyland Paris nella sezione "My Disney Careers" prima dell'evento e selezionare l'annuncio di proprio interesse. Non perdere questa straordinaria opportunità di lavorare in uno dei luoghi più magici al mondo. Disneyland Paris offre non solo un lavoro, ma anche un'esperienza unica e indimenticabile che ti permetterà di crescere professionalmente e di essere parte di un team internazionale, che conta ad oggi già 16 mila membri.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare