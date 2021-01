Attualita 49

Lavori sulla rete elettrica di Caltanissetta, domani possibili rallentamento dei servizi alla Camera di Commercio

L'ente camerale comunica che potrebbero verificarsi delle interruzioni anche nelle comunicazioni telefoniche

Redazione

20 Gennaio 2021 21:48

La Società e-distribuzione ha reso noto che venerdì, 22 gennaio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti di alimentazione di alcune vie cittadine, tra cui il civico 38 di Corso Vittorio Emanuele, sede della Camera di Commercio. Per tale motivo si prevedono possibili rallentamenti nella erogazione dei servizi di sportello.Potrebbero verificarsi anche interruzioni nelle comunicazioni telefoniche.

Restano – in ogni caso – attivi tutti i servizi online disponibili attraverso il sito internet www.cameracommercio.cl.it e la rete telematica per l’invio delle pratiche, nonché i servizi di posta elettronica dedicati agli utenti.



