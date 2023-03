Politica 342

Lavori sulla Palermo-Catania: il ministro Salvini valuta nomina di un commissario

E' quanto si legge in una nota del Mit

Redazione

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini «è impegnato per accelerare i cantieri anche in Sicilia: per questo, in accordo con Regione e Anas, si sta ragionando sulla nomina di un commissario ad hoc per la A19». Così una nota del Mit.



