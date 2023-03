Politica 821

Lavori "lumaca" per il raddoppio della Ss640, il sindaco Gambino replica a Mancuso: "Lui e Salvini fanno demagogia sulla pelle dei nisseni"

Il sindaco replica al deputato di Forza Italia: "Evidentemente è proprio lui che si trova in campagna elettorale per conto terzi"

Redazione

11 Marzo 2023 15:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lavori-lumaca-per-il-raddoppio-della-ss640-il-sindaco-gambino-replica-a-mancuso-lui-e-salvini-fanno-demagogia-sulla-pelle-dei-nisseni Copia Link Condividi Notizia

Salvini e Mancuso fanno demagogia sulla pelle dei nisseni. Le responsabilità per i lavori lumaca sul raddoppio della SS 640, le conosciamo bene tutti quanti e soprattutto le conoscono benissimo tutti i nisseni. La via Borremans, che come bene ricorda il ministro è una strada comunale, è ormai da anni impraticabile a causa del transito ininterrotto dai mezzi d’opera utilizzati per i lavori della 640, subito dopo la dichiarata inagibilità del viadotto San Giuliano, oggi giustamente demolito. Grazie alle pressioni da noi operate, è stato redatto un progetto esecutivo dell’importo di 5 milioni di euro, inserito all’interno della perizia di variante ora approvata.

In coincidenza alla mia lettera aperta, gli uffici comunali hanno ricevuto la nota dell’Anas in cui l’azienda chiedeva la produzione degli elaborati di cui parlava il Ministro nella sua risposta, inviata alla stampa solo due giorni dopo. In soli due giorni nessun ufficio è in grado di produrre alcunchè, ma la comunicazione efficientissima del Ministro ha fatto passare il Sindaco ed i suoi uffici come degli incapaci che non sono in grado di fornire all’azienda di Stato “prontissima ad operare” quanto richiesto.

Demagogia ancora una volta perpretata e sottolineata dal deputato regionale Mancuso che invece di attaccare il Sindaco della città di Caltanissetta farebbe bene a fare squadra con lui per difendere i cittadini nisseni da una gestione dissennata di un cantiere di cui ancora oggi non si vede la fine. Voglio concludere la mia replica alla quale allego la nota di risposta già inviata al Ministro Salvini (vedi in allegato in fondo alla pagina), con un invito a tutti i politici locali a fare squadra per la difesa dei cittadini nisseni che sono stati abbandonati dallo Stato e dai politici locali, ad un isolamento di dieci anni, preannunciando che in mancanza chiederemo a tutti i cittadini di manifestare il loro dissenso direttamente in piazza.

Al commento finale del deputato Mancuso che auspica l’elezione di un sindaco in linea con i governi regionale e nazionale, rispondo che evidentemente è proprio lui che si trova in campagna elettorale per conto terzi e che la mia disponibilità per il secondo mandato è legata alla continuità dell’azione politica di cui la nostra città ha bisogno per stabilizzare gli importanti risultati ottenuti dalla mia amministrazione.

Roberto Gambino Sindaco della Città di Caltanissetta



Salvini e Mancuso fanno demagogia sulla pelle dei nisseni. Le responsabilità per i lavori lumaca sul raddoppio della SS 640, le conosciamo bene tutti quanti e soprattutto le conoscono benissimo tutti i nisseni. La via Borremans, che come bene ricorda il ministro è una strada comunale, è ormai da anni impraticabile a causa del transito ininterrotto dai mezzi d'opera utilizzati per i lavori della 640, subito dopo la dichiarata inagibilità del viadotto San Giuliano, oggi giustamente demolito. Grazie alle pressioni da noi operate, è stato redatto un progetto esecutivo dell'importo di 5 milioni di euro, inserito all'interno della perizia di variante ora approvata. In coincidenza alla mia lettera aperta, gli uffici comunali hanno ricevuto la nota dell'Anas in cui l'azienda chiedeva la produzione degli elaborati di cui parlava il Ministro nella sua risposta, inviata alla stampa solo due giorni dopo. In soli due giorni nessun ufficio è in grado di produrre alcunchè, ma la comunicazione efficientissima del Ministro ha fatto passare il Sindaco ed i suoi uffici come degli incapaci che non sono in grado di fornire all'azienda di Stato "prontissima ad operare" quanto richiesto. Demagogia ancora una volta perpretata e sottolineata dal deputato regionale Mancuso che invece di attaccare il Sindaco della città di Caltanissetta farebbe bene a fare squadra con lui per difendere i cittadini nisseni da una gestione dissennata di un cantiere di cui ancora oggi non si vede la fine. Voglio concludere la mia replica alla quale allego la nota di risposta già inviata al Ministro Salvini (vedi in allegato in fondo alla pagina), con un invito a tutti i politici locali a fare squadra per la difesa dei cittadini nisseni che sono stati abbandonati dallo Stato e dai politici locali, ad un isolamento di dieci anni, preannunciando che in mancanza chiederemo a tutti i cittadini di manifestare il loro dissenso direttamente in piazza. Al commento finale del deputato Mancuso che auspica l'elezione di un sindaco in linea con i governi regionale e nazionale, rispondo che evidentemente è proprio lui che si trova in campagna elettorale per conto terzi e che la mia disponibilità per il secondo mandato è legata alla continuità dell'azione politica di cui la nostra città ha bisogno per stabilizzare gli importanti risultati ottenuti dalla mia amministrazione.

Roberto Gambino Sindaco della Città di Caltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare