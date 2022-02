Attualita 52

Lavori iniziati e non ancora completati, protesta a Mazzarino contro Caltaqua

Un utente ha segnalato che da 30 giorni, si attende che Caltaqua completi i lavori nelle vie Villafranca e Purgatorio

Redazione

Protestano i residenti di via Villafranca e via Purgatorio a Mazzarino poiché Caltaqua, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Caltanissetta, facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute a causa dei danni causati dal maltempo su quella zona, ha deciso a fine dicembre 2021 di iniziare i lavori per recuperare le infiltrazioni di acqua presenti e, dopo 5 giorni di lavoro, ha lasciato in sospeso i lavori del cantiere non ripristinando il manto stradale, con voragine annesse, con conseguenze che la viabilità della via Purgatorio e della via Villafranca è bloccata.

Al numero verde di pronto intervento 800.990015 sono state effettuate già due segnalazioni nelle ultime 24 ore poiché gli abitanti della zona vogliono sapere le ragioni del mancato completamento dei lavori.



