Gela, lavori di manutenzione lungo la condotta idrica: erogazione sospesa in alcuni quartieri

In particolare i lavori interesseranno la condotta Vittoria-Gela in contrada Passo di Piazza

Redazione

Siciliacque comunica che dalle 9 del 17/01/22 sarà interrotto l’approvvigionamento al serbatoio Spinasanta di Gela per eseguire un intervento di manutenzione lungo la condotta Vittoria-Gela in c.da “Passo di piazza”. La distribuzione effettuata attraverso il suddetto serbatoio subirà uno slittamento di 24 ore. Più in dettaglio: giorno 18/01/2022 non sarà effettuata la distribuzione nelle zone Spinasanta alta, Scavone alto e basso; Giorno 19/01/2022 ripresa della distribuzione nelle zone Spinasanta alta, Scavone alto e basso; Giorno 20/01/2022 distribuzione zone Spinasanta bassa e Marchitello. Le restanti zone della città non subiranno alcun disservizio.



