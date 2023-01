Cronaca 296

Lavori di manutenzione, domani a Gela niente acqua nella zona Spinasanta Bassa

Nel resto delle aree del territorio di Gela la distribuzione sarà regolarmente garantita come da programmazione

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto che domani, sabato 21 gennaio, sarà sospesa la fornitura dell’energia elettrica da parte dell’Enel alla cabina MT che alimenta i pozzi e la centrale Giardinello in territorio di Comiso, per attività manutentive. Ciò comporterà, tra l’altro, la sospensione della programmata fornitura idrica al serbatoio Spinasantanel territorio del comune di Gela.

Nonostante ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, garantirà egualmente nella giornata di domani la distribuzione nella zona Spinasanta Alta mentre, per via del mancato accumulo, non sarà possibile garantire la distribuzione nella zona Spinasanta Bassa dove la ripresa della turnazione – così come da programmazione – è prevista per martedì 24. Nel resto delle aree del territorio di Gela la distribuzione sarà regolarmente garantita come da programmazione.



