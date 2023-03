Cronaca 711

Lavori di completamento Ss640, il sindaco Gambino incontra Salvini: "Si è detto disponibile a tavolo tecnico"

Per venerdì 31 alle 16 il primo cittadino ha fissato un incontro pubblico per rendere noti i contenuti dell'incontro

Rita Cinardi

28 Marzo 2023 18:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lavori-di-completamento-ss640-il-sindaco-gambino-incontra-salvini-si-e-detto-disponibile-a-tavolo-tecnico Copia Link Condividi Notizia

“Sul completamento dei lavori della Strada Statale 640 Caltanissetta-Agrigento, e le relative opere di compensazione ambientale, il ministro Matteo Salvini si è detto disponibile a un tavolo tecnico”. Lo ha annunciato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino “A seguito dell’incontro con Anas e con il ministro Salvini avvenuto a Palermo -ha aggiunto il sindaco - ed in riferimento alle giustissime e condivise argomentazioni poste dai comitati di quartiere, si è concordato un incontro pubblico per venerdì 31 alle 16 presso l’abbeveratoio di via Borremans, al fine di rendere noti i contenuti dell’incontro e di concordare eventuali iniziative da porre in essere per la realizzazione immediata dei lavori”.



"Sul completamento dei lavori della Strada Statale 640 Caltanissetta-Agrigento, e le relative opere di compensazione ambientale, il ministro Matteo Salvini si è detto disponibile a un tavolo tecnico". Lo ha annunciato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino "A seguito dell'incontro con Anas e con il ministro Salvini avvenuto a Palermo -ha aggiunto il sindaco - ed in riferimento alle giustissime e condivise argomentazioni poste dai comitati di quartiere, si è concordato un incontro pubblico per venerdì 31 alle 16 presso l'abbeveratoio di via Borremans, al fine di rendere noti i contenuti dell'incontro e di concordare eventuali iniziative da porre in essere per la realizzazione immediata dei lavori".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare