Lavori all'acquedotto, martedì 14 giugno niente acqua in alcune zone di Caltanissetta

Ecco come sarà modificata la distribuzione idrica anche nei comuni di Mazzarino, Riesi e Butera

Redazione

Si comunica che il fornitore sovrambito Siciliacque, domani 14 giugno, intraprenderà i lavori precedentemente programmati per lo scorso 8 giugno. Sarà interrotto, dunque, l’esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi con effetti sulla distribuzione, come segue:

14.06.2022

Nel comune di Caltanissetta ci sarà un abbassamento della portata di circa 30 l/s, per cui non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle zone h24 (Poggio s. Elia, via Pietro Leone, via due Fontane, via Amico Valenti, via Borremans, zona Firrio) e nella zona Sanatorio. Nelle restanti zone della città la distribuzione non subirà variazioni.

Nel comune di Mazzarino ci sarà un ritardo di 48 ore rispetto alla consueta turnazione.

Nel comune di Riesi non ci sarà distribuzione solamente nella zona alta serbatoio Ancipa.

Zone balneari comune di Butera (Tenutella, Desusino, Falconara) e Piana Marina non ci sarà distribuzione fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.

Nei comuni di Niscemi e Gela la distribuzione avverrà regolarmente, grazie alle attività messe in campo dai tecnici Caltaqua.

Sarà attivato il servizio sostitutivo attraverso autobotte a favore degli enti sensibili. Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.



