Cronaca 589

Lavori all'acquedotto Blufi, dal 3 maggio niente acqua in alcune zone di Caltanissetta e San Cataldo

Siciliacque prevede di riattivare le forniture idriche già a partire dal 4 maggio. Disagi anche a Riesi e Marianopoli

Redazione

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 circa del 03/05/22 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi nel tratto Cozzo della Guardia-San Cataldo per effettuare la sostituzione di un tratto di condotta in in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta. Ne consegue che a partire da giorno 03/05 la distribuzione sarà interrotta nel comune di San Cataldo e nel comune di Caltanissetta, nelle zone Santa Barbara e Trabonella. Siciliacque prevede di riattivare le forniture idriche già a partire da giorno 04/05. Caltaqua darà ogni utile informazione sulla ripresa e sui turni di distribuzione.

Inoltre a causa di un guasto lungo l’adduttore delle fonti proprie provenienti dal serbatoio Pantano non è stato possibile effettuare un adeguato accumulo tale da garantire, nella giornata odierna, la distribuzione nella zona alta. La distribuzione riprenderà domani 30 aprile. Caltaqua comunica anche che questa mattina, a causa della mancata fornitura idrica ai serbatoi da parte di Siciliacque, non è stato possibile effettuare la distribuzione nel comune di Marianopoli. Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.



