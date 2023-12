Cronaca 112

Lavori al serbatoio, martedì 12 e mercoledì 13 niente acqua in alcune zone di Mazzarino

Ecco la nota inviata da Caltaqua

Redazione

Caltaqua comunica che, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione del piping all’interno del serbatoio Leonardo da Vinci, nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 p.v. sarà interrotta la distribuzione delle zone denominate: Via Roma, Santa Lucia, Immacolata, Madonna, pompe glorioso, Via delle nevi, Fondaco vecchio e Fasellari. La distribuzione programmata per lunedì 11 p.v., al fine di consentire il necessario svuotamento delle vasche, sarà anticipata nelle ore notturne. Le zone in distribuzione dal serbatoio Mercadante non subiranno variazioni.



