Attualita 466

Lavoratori turnisti del Sant'Elia di Caltanissetta, Fp Cgil: "Hanno difficoltà a parcheggiare"

Il coordinamento sanità della Fp Cgil segnala di aver ricevuto delle lamentele da parte dei lavoratori che prendono servizio alle 14

Redazione

14 Aprile 2021 20:36

Il coordinamento sanità della Cgil Funzione Pubblica, segnala di aver ricevuto diverse lamentela da parte dei lavoratori turnisti del presidio sanitario del Sant'Elia, che hanno difficoltà a trovare parcheggio nei posti riservati, soprattutto nel cambio turno delle 14:00, per la presenza nei parcheggi delle autovetture di tutto il personale in servizio la mattina, turnista e non. "La questione - affermano Maurizio Lo Piano e Alessandro La Marca - non si limita al solo di disagio per i dipendenti che devono impegnarsi a trovare posto per la loro autovettura, resosi ancora più difficoltoso con l'hub vaccinale presso il Cefpas, ma ha una indubbia ricaduta sull’organizzazione del lavoro in quanto può ritardare tutte le operazioni di cambio turno delle ore 14:00

Questa situazione è stata segnalata già diverse volte ad oggi non è stata trovata alcuna soluzione, sebbene, a nostro parere ve ne sia una di immediata realizzazione: sarebbe sufficiente stipulare una convenzione, con la ditta che gestisce il parcheggio coperto, che possa consentire unicamente al personale in servizio pomeridiano di parcheggiare gratuitamente o a costo simbolico". Il sindacato chiede dunque alla direzione generale dell'Asp di intervenire".



Il coordinamento sanità della Cgil Funzione Pubblica, segnala di aver ricevuto diverse lamentela da parte dei lavoratori turnisti del presidio sanitario del Sant'Elia, che hanno difficoltà a trovare parcheggio nei posti riservati, soprattutto nel cambio turno delle 14:00, per la presenza nei parcheggi delle autovetture di tutto il personale in servizio la mattina, turnista e non. "La questione - affermano Maurizio Lo Piano e Alessandro La Marca - non si limita al solo di disagio per i dipendenti che devono impegnarsi a trovare posto per la loro autovettura, resosi ancora più difficoltoso con l'hub vaccinale presso il Cefpas, ma ha una indubbia ricaduta sull'organizzazione del lavoro in quanto può ritardare tutte le operazioni di cambio turno delle ore 14:00 Questa situazione è stata segnalata già diverse volte ad oggi non è stata trovata alcuna soluzione, sebbene, a nostro parere ve ne sia una di immediata realizzazione: sarebbe sufficiente stipulare una convenzione, con la ditta che gestisce il parcheggio coperto, che possa consentire unicamente al personale in servizio pomeridiano di parcheggiare gratuitamente o a costo simbolico". Il sindacato chiede dunque alla direzione generale dell'Asp di intervenire".

Ti potrebbero interessare