Lavoratori ex esposti all'amianto: l'Asp di Caltanissetta attiva ambulatorio di sorveglianza sanitaria

Le prestazioni erogate sono completamente gratuite per il richiedente e non necessitano della richiesta del medico curante né del pagamento del ticket

Redazione

20 Luglio 2021 22:06

Il Direttore Generale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone comunica che con atto deliberativo n. 1740 del 17-07-2021 è stato attivato l’ambulatorio dedicato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che sono stati esposti ad amianto.

Detto ambulatorio sarà operativo nelle sedi SPRESAL di Gela e Caltanissetta dell’Azienda ASP di Caltanissetta;

Il protocollo di assistenza informativa e sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto prevede:

- un primo livello di controllo mirato

- un secondo livello di approfondimento

- controlli periodici

L’ambulatorio è dedicato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto presenti negli elenchi regionali trasmessi dal DASOE dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e ha il compito di definire l’entità della esposizione pregressa dei lavoratori e di gestire il percorso di assistenza sanitaria sia nella fase preventiva che in quella diagnostico-terapeutica e medico-legale per le patologie che possono essere correlate con l’esposizione lavorativa all’amianto. Le conseguenze dell’esposizione all’amianto possono infatti emergere anche dopo molti anni e per questo diventa fondamentale garantire a chi ha lavorato a contatto con le polveri di amianto tutte le informazioni necessarie e l’assistenza sanitaria con accesso facilitato ai controlli ed agli esami specifici per caratterizzare e, quando possibile, contenere le possibili patologie correlate alla pregressa esposizione lavorativa all’amianto.

Le prestazioni erogate sono completamente gratuite per il richiedente e non necessitano della richiesta del medico curante né del pagamento del ticket. Al fine di programmare e realizzare le iniziative previste a tutela della salute dei lavoratori verrà promosso nei prossimi giorni nei locali del Dipartimento di Prevenzione della Asp un incontro con le Associazioni di Tutela dei lavoratori ex esposti al fine di realizzare la massima collaborazione con le Associazioni del Territorio. A seguito dell’incontro si organizzeranno i calendari delle attività di screening e si provvederà a contattare i soggetti interessati.

Per informazioni :

UOC Spresal Caltanissetta – spresal@asp.cl.it

UOS Spresal Gela – spresal.gela@asp.cl.it



