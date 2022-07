Cronaca 318

Lavoratori centro di accoglienza Pian del Lago senza stipendio e a piedi, i sindacati: "Il sindaco preveda almeno un bus"

Nota a firma dei sindacalisti Di Maria (Cisl Fp), Sutera (Flaica Cub), Strazzeri (Uiltemp) e Bonaffini (Confsal Snalv) che di seguito pubblichiamo

Redazione

06 Luglio 2022 17:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lavoratori-centro-di-accoglienza-pian-del-lago-senza-stipendio-e-a-piedi-i-sindacati-il-sindaco-preveda-almeno-un-bus Copia Link Condividi Notizia

Premesso che i ritardi descritti in oggetto, hanno procurato e continuano a procurare ai Lavoratori enorme nocumento. Molti, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, sono stati e continuano ad essere nella impossibilità economica di poter pagare il mutuo, le forniture di energia elettrica, affitto, assicurazione dell’autovettura e quant’altro, “scegliendo”, obtorto collo, di destinare quando e quanto possibile all’acquisto dei beni di primissima necessità ( cibo ecc.); Preso atto che sempre più lavoratori, per le ragioni sinteticamente sopra espresse, in silenzio, raggiungono il Centro di accoglienza a piedi; Considerato che trattasi, sostanzialmente, di un pubblico servizio che interessa non solo gli ospiti del centro ma tutta la città;

Osservato che la città è fornita del trasporto pubblico locale; Le scriventi OO.SS., facendo seguito alla disponibilità che la S.V. ha manifestato in occasione del precedente sciopero, siamo in modo pragmatico a richiedere che si appronti, e/o si modifichi una linea del trasporto pubblico urbano che preveda anche il raggiungimento del Centro di accoglienza di Pian del Lago, per consentire ai Lavoratori di raggiungere il citato Centro e, a fine turno, tornare a casa in modo adeguato; Convinti che quanto richiesto, sia di “agevole” attuazione e, sostanzialmente, di bassissimo costo, restiamo in attesa di quanto richiesto e di un incontro con la S.V. alfine di definire, in modo sinergico con la Città, azioni utili a risolvere questa Crisi.



Premesso che i ritardi descritti in oggetto, hanno procurato e continuano a procurare ai Lavoratori enorme nocumento. Molti, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, sono stati e continuano ad essere nella impossibilità economica di poter pagare il mutuo, le forniture di energia elettrica, affitto, assicurazione dell'autovettura e quant'altro, "scegliendo", obtorto collo, di destinare quando e quanto possibile all'acquisto dei beni di primissima necessità ( cibo ecc.); Preso atto che sempre più lavoratori, per le ragioni sinteticamente sopra espresse, in silenzio, raggiungono il Centro di accoglienza a piedi; Considerato che trattasi, sostanzialmente, di un pubblico servizio che interessa non solo gli ospiti del centro ma tutta la città; Osservato che la città è fornita del trasporto pubblico locale; Le scriventi OO.SS., facendo seguito alla disponibilità che la S.V. ha manifestato in occasione del precedente sciopero, siamo in modo pragmatico a richiedere che si appronti, e/o si modifichi una linea del trasporto pubblico urbano che preveda anche il raggiungimento del Centro di accoglienza di Pian del Lago, per consentire ai Lavoratori di raggiungere il citato Centro e, a fine turno, tornare a casa in modo adeguato; Convinti che quanto richiesto, sia di "agevole" attuazione e, sostanzialmente, di bassissimo costo, restiamo in attesa di quanto richiesto e di un incontro con la S.V. alfine di definire, in modo sinergico con la Città, azioni utili a risolvere questa Crisi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare