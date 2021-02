Attualita 23439

Lavora con noi, offerte a Caltanissetta: Seguonews ricerca agenti commerciali

Il lavoro richiede determinazione, dinamicità, voglia di mettersi in gioco e orientamento ai risultati

Redazione

25 Febbraio 2021 10:40

SEGUOWEB SRL. Proprietaria della testata giornalistica on line seguonews.it



CERCA:



Agenti mono/pluri mandatari, per la vendita di spazi pubblicitari



La ricerca è rivolta sia ad agenti già inseriti che a nuovi volti determinati ad affermarsi nella carriera di consulente commerciale.



Il lavoro richiede determinazione, dinamicità, voglia di mettersi in gioco e orientamento ai risultati.

Zona di lavoro Caltanissetta, San Cataldo e Gela.



L'azienda offre un pacchetto provvigionale ai massimi livelli di mercato, affiancamento sul campo ed eventuale rimborso spese.



Per candidarsi inviare c.v. dettagliato all'indirizzo email:

commerciale@seguonews.it, nell'oggetto della mail indicare " candidatura".



Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.



