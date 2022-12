Salute 324

L'Avis di Caltanissetta chiude l'anno con 1000 donazioni di sangue

Il ringraziamento più importante, afferma il Presidente dell’AVIS, è da rivolgere a tutti i donatori e agli aspiranti donatori che durante questi mesi hanno visitato e popolato il nostro Centro

Redazione

31 Dicembre 2022 14:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lavis-di-caltanissetta-chiude-lanno-con-1000-donazioni-di-sangue Copia Link Condividi Notizia

Della gioia del donare e del ricevere, non soltanto a Natale, l’AVIS di Caltanissetta è esperta sostenitrice e conoscitrice. E proprio oggi, ultimo dell’anno, dona alla comunità un regalo che non ha prezzo, nè eguali: raggiunto il numero delle 1000 donazioni. Un numero importante per l’associazione dedita alla raccolta di sangue ed emocomponenti registrato proprio nella giornata di chiusura del 2022, che inorgoglisce i cuori di tutti coloro che in questo anno si sono adoperati e spesi per la buona riuscita e per il raggiungimento di tale obiettivo. Tra questi: il Presidente Gaetano Giambusso, il Vicepresidente Antonio Carta, il Vicepresidente e Direttore Sanitario Benedetto Trobia, il Segretario Michele Melilli, il Tesoriere Francesco Sicilia, la Responsabile del settore giovanile Floriana Vinci, i Consiglieri Giuseppe Pernaci e Michele Giannavola, e la Volontaria Servizio Civile Nazionale Daniela Salerno.

Un plauso alla Direzione Strategica dell’Asp di Caltanissetta e all’equipe della U.O.C.C. Medicina Trasfusionale che, con spirito di abnegazione e solidarietà, ha permesso il raggiungimento di tale scopo. In ordine: il Direttore Nunzio Marletta, i Dirigenti Medici Lorenzo Tripoli, Francesca Valenza e Melania Scarpino, le infermiere Lorena Di Piazza, Lara Mastrosimone, Agata Scannella, Floriana Salerno, Alessia Cascio. Il ringraziamento più importante, afferma il Presidente dell’AVIS, è da rivolgere a tutti i donatori e agli aspiranti donatori che durante questi mesi hanno visitato e popolato il nostro Centro, rendendolo colmo di infinita gioia e ammirevole soddisfazione. L’Augurio per il 2023 è quello di mantenere alta l’attenzione su un tema così importante, raggiungendo sempre ulteriori e migliori traguardi.



Della gioia del donare e del ricevere, non soltanto a Natale, l'AVIS di Caltanissetta è esperta sostenitrice e conoscitrice. E proprio oggi, ultimo dell'anno, dona alla comunità un regalo che non ha prezzo, nè eguali: raggiunto il numero delle 1000 donazioni. Un numero importante per l'associazione dedita alla raccolta di sangue ed emocomponenti registrato proprio nella giornata di chiusura del 2022, che inorgoglisce i cuori di tutti coloro che in questo anno si sono adoperati e spesi per la buona riuscita e per il raggiungimento di tale obiettivo. Tra questi: il Presidente Gaetano Giambusso, il Vicepresidente Antonio Carta, il Vicepresidente e Direttore Sanitario Benedetto Trobia, il Segretario Michele Melilli, il Tesoriere Francesco Sicilia, la Responsabile del settore giovanile Floriana Vinci, i Consiglieri Giuseppe Pernaci e Michele Giannavola, e la Volontaria Servizio Civile Nazionale Daniela Salerno. Un plauso alla Direzione Strategica dell'Asp di Caltanissetta e all'equipe della U.O.C.C. Medicina Trasfusionale che, con spirito di abnegazione e solidarietà, ha permesso il raggiungimento di tale scopo. In ordine: il Direttore Nunzio Marletta, i Dirigenti Medici Lorenzo Tripoli, Francesca Valenza e Melania Scarpino, le infermiere Lorena Di Piazza, Lara Mastrosimone, Agata Scannella, Floriana Salerno, Alessia Cascio. Il ringraziamento più importante, afferma il Presidente dell'AVIS, è da rivolgere a tutti i donatori e agli aspiranti donatori che durante questi mesi hanno visitato e popolato il nostro Centro, rendendolo colmo di infinita gioia e ammirevole soddisfazione. L'Augurio per il 2023 è quello di mantenere alta l'attenzione su un tema così importante, raggiungendo sempre ulteriori e migliori traguardi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare