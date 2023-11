Eventi 102

L'autore e docente nisseno Salvatore Siina incontra gli alunni della scuola "Colozza" di Campobasso per l'evento nazionale Libriamoci

Lo scrittore ha letto le storie tratte dai suoi volumi "Amica favola e la macchina inventafiabe" e "That'a good idea - L'ufficio delle idee usate"

Redazione

23 Novembre 2023 08:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lautore-e-docente-nisseno-salvatore-siina-incontra-gli-alunni-della-scuola-colozza-di-campobasso-per-levento-nazionale-libriamoci Copia Link Condividi Notizia

L’autore e docente nisseno Salvatore Siina, è stato uno dei protagonisti della X edizione del progetto “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultur, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del merito – Direzione generale per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione che nella settimana dal 13 al 18 novembre 2023 e oltre ha tenuto a coinvolgere gli alunni delle scuole d’Italia, tramite lettori volontari d’eccezione e cioè autori, autori, giornalisti, bibliotecari ecc.

All’iniziativa hanno aderito le principali case editrici italiane e anche l’ADEI (Associazione Degli Editori Indipendenti) di cui fa parte “AG Book Publishing” di Roma, per la quale scrive l’autore Salvatore Siina. Egli ha aderito con entusiasmo all’evento proponendo attività di lettura ad alta voce online. Il tema trattato era la creatività nello storytelling. Nei giorni precedenti all’evento è stato contattato dalla Scuola Primaria “N. Scarano” dell’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso. Nell’occasione lo scrittore ha incontrato gli alunni delle classi seconde sezioni A-B-C, in modalità online, e ha letto delle storie tratte dai suoi volumi “Amica favola e la Macchina Inventafiabe” (pubblicato nel 2020) e “That’s a good idea! – L’ufficio delle idee usate” (pubblicato nel 2022).

Gli alunni della scuola sono stati seguiti dalle docenti Paola Trivisonno, Gabriella Cimini, Dora Freda, Maria Giancola, Roberta Colucci, Angelica Zurlo. Gli scolari sono stati coinvolti nell’ascolto delle appassionanti favole, fiabe e storie e hanno pure interagito con il lettore/autore. L’incontro si è concluso tra gli applausi e l’entusiasmo dei bambini. Salvatore Siina è principalmente un insegnante di Scuola Primaria, lavora presso l’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, egli ha un’esperienza ultraventennale come esperto di corsi extracurricolari di Scrittura Creativa.

Per l’Istituto King è funzione strumentale per la gestione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), è referente del Patto per la Lettura e del progetto “Incontri letterari con autori per alunni e insegnanti” in collaborazione con AG Book. Oltre ai due testi presentati durante l’evento, ha pubblicato per AG Book Publishing “Verso la poesia – Manuale di scrittura creativa per bambini” (2020), “Verso la poesia 2 – Manuale di scrittura creativa per bambini e ragazzi” (2023), ha curato i volumi legati ai rispettivi concorsi “Io scrivo … Tu metti in scena la Gentilezza” (2022) e “Io scrivo … Tu metti in scena … La Fantasia” (2023). E’ in preparazione e sta per essere pubblicato il volume di scrittura creativa di testi teatrali “Il teatro a modo mio …”.



L'autore e docente nisseno Salvatore Siina, è stato uno dei protagonisti della X edizione del progetto "Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole", la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultur, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per lo studente, l'Integrazione e la Partecipazione che nella settimana dal 13 al 18 novembre 2023 e oltre ha tenuto a coinvolgere gli alunni delle scuole d'Italia, tramite lettori volontari d'eccezione e cioè autori, autori, giornalisti, bibliotecari ecc. All'iniziativa hanno aderito le principali case editrici italiane e anche l'ADEI (Associazione Degli Editori Indipendenti) di cui fa parte "AG Book Publishing" di Roma, per la quale scrive l'autore Salvatore Siina. Egli ha aderito con entusiasmo all'evento proponendo attività di lettura ad alta voce online. Il tema trattato era la creatività nello storytelling. Nei giorni precedenti all'evento è stato contattato dalla Scuola Primaria "N. Scarano" dell'Istituto Comprensivo "Colozza" di Campobasso. Nell'occasione lo scrittore ha incontrato gli alunni delle classi seconde sezioni A-B-C, in modalità online, e ha letto delle storie tratte dai suoi volumi "Amica favola e la Macchina Inventafiabe" (pubblicato nel 2020) e "That's a good idea! - L'ufficio delle idee usate" (pubblicato nel 2022). Gli alunni della scuola sono stati seguiti dalle docenti Paola Trivisonno, Gabriella Cimini, Dora Freda, Maria Giancola, Roberta Colucci, Angelica Zurlo. Gli scolari sono stati coinvolti nell'ascolto delle appassionanti favole, fiabe e storie e hanno pure interagito con il lettore/autore. L'incontro si è concluso tra gli applausi e l'entusiasmo dei bambini. Salvatore Siina è principalmente un insegnante di Scuola Primaria, lavora presso l'Istituto Comprensivo "M. L. King" di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, egli ha un'esperienza ultraventennale come esperto di corsi extracurricolari di Scrittura Creativa. Per l'Istituto King è funzione strumentale per la gestione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), è referente del Patto per la Lettura e del progetto "Incontri letterari con autori per alunni e insegnanti" in collaborazione con AG Book. Oltre ai due testi presentati durante l'evento, ha pubblicato per AG Book Publishing "Verso la poesia - Manuale di scrittura creativa per bambini" (2020), "Verso la poesia 2 - Manuale di scrittura creativa per bambini e ragazzi" (2023), ha curato i volumi legati ai rispettivi concorsi "Io scrivo ? Tu metti in scena la Gentilezza" (2022) e "Io scrivo ? Tu metti in scena ? La Fantasia" (2023). E' in preparazione e sta per essere pubblicato il volume di scrittura creativa di testi teatrali "Il teatro a modo mio ?".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare