Cronaca 619

L'auto a gas prende fuoco, tre giovani ustionati: forse un guasto

L'episodio si è registrato ieri sera a Palermo in viale Regione Siciliana

Redazione

Un'auto è andata in fiamme ieri sera a Palermo in viale Regione Siciliana; tre persone che erano a bordo sono rimaste ustionate. Sono un giovane di 25 anni che ha ustioni al volto al collo e alle braccia; un altro di 24 anni e un terzo di 35 anni. Sono stati portati tutti al centro grandi ustionati dell'ospedale Civico. Le condizioni del 25 enne sono le più gravi. A spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione il proprietario della vettura aveva ritirato ieri l'auto dopo avere fatto realizzare l'impianto a gas. Mentre i tre erano in auto uno ha acceso la sigaretta ed è scoppiato l'incendio.

Il mezzo è stato sequestrato dai carabinieri. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è ci possa essere stato un cattivo funzionamento dell’impianto a gas. C’era forse una perdita nell’impianto ed è bastata la scintilla per accendere la sigaretta a provocare il rogo nell’abitacolo. Saranno adesso i carabinieri ad accertare cosa sia successo iniziando proprio da una verifica sui lavori svolti nell’officina.



© Riproduzione riservata

