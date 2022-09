Attualita 240

L'attore irlandese Colin Farrell innamorato di Stromboli: "Non me ne volevo più andare"

Nell'intervista al Tg1 ha parlato di Stromboli come del luogo del cuore in Italia: "Mi ha lasciato senza fiato"

Redazione

07 Settembre 2022 08:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lattore-irlandese-colin-farrell-innamorato-di-stromboli-non-me-ne-volevo-piu-andare Copia Link Condividi Notizia

Stromboli, ormai in aperta contesa con la produzione del film-documentario Protezione civile, sul cui set si sarebbe sprigionato il devastante incendio dello scorso maggio, è stata elogiata dall’attore irlandese Colin Farrell, intervistato dal Tg1 in occasione del suo passaggio dalla Mostra del Cinema di Venezia. Al tg l’attore ha parlato di Stromboli come del luogo del cuore in Italia. «Mi ha lasciato senza fiato, è un’isola unica. Di solito, sono sempre pronto a ripartire dopo una vacanza, ma da Stromboli non me ne volevo più andare», ha detto Farrell.

Da isola a isola, dicono al tg, perché l’attore a Venezia per presentare un film che parla di un’isola remota al largo della costa irlandese dove si intravedono da lontano echi della guerra civile degli anni Venti, una comunità chiusa e bigotta e un’amicizia tra due uomini che si rompe. È piaciuto, in concorso a Venezia 79, il dramma, con punte di umorismo, gli spiriti dell’isola, il nuovo film di Martin McDonagh, in sala il 2 febbraio 2023 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Colin Farrell è Padraic, un uomo che è un pezzo di pane xchiamato ad affrontare la brusca interruzione di un’amicizia fatta di chiacchiere al pub del paese ogni santo giorno alle 2 davanti a pinte di Guiness.



Stromboli, ormai in aperta contesa con la produzione del film-documentario Protezione civile, sul cui set si sarebbe sprigionato il devastante incendio dello scorso maggio, è stata elogiata dall'attore irlandese Colin Farrell, intervistato dal Tg1 in occasione del suo passaggio dalla Mostra del Cinema di Venezia. Al tg l'attore ha parlato di Stromboli come del luogo del cuore in Italia. «Mi ha lasciato senza fiato, è un'isola unica. Di solito, sono sempre pronto a ripartire dopo una vacanza, ma da Stromboli non me ne volevo più andare», ha detto Farrell. Da isola a isola, dicono al tg, perché l'attore a Venezia per presentare un film che parla di un'isola remota al largo della costa irlandese dove si intravedono da lontano echi della guerra civile degli anni Venti, una comunità chiusa e bigotta e un'amicizia tra due uomini che si rompe. È piaciuto, in concorso a Venezia 79, il dramma, con punte di umorismo, gli spiriti dell'isola, il nuovo film di Martin McDonagh, in sala il 2 febbraio 2023 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Colin Farrell è Padraic, un uomo che è un pezzo di pane xchiamato ad affrontare la brusca interruzione di un'amicizia fatta di chiacchiere al pub del paese ogni santo giorno alle 2 davanti a pinte di Guiness.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare