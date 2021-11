Attualita 122

L'attacco del sindaco ai dirigenti del Comune di Gela per i disagi a Farello, Cgil chiede incontro

Dopo le accuse mosse dal sindaco Lucio Greco, la Cgil chiede un incontro con Greco per fare chiarezza sulla vicenda

Redazione

07 Novembre 2021 16:13

"Siamo preoccupati per le parole con le quali il sindaco di Gela, Lucio Greco, è intervenuto nella questione che vede coinvolti i lavoratori dipendenti e appartenenti al comparto della dirigenza . La gravità delle accuse necessitano un confronto con la parte sindacale al fine di salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori e tutelare la qualità del lavoro erogato a sostegno del servizio reso alla cittadinanza" E' quanto scrive in una Rosanna Moncada, segretario generale della Cgil Caltanissetta, dopo l'attacco sferrato dal sindaco di Gela ai dirigenti del Comune per i disagi che si sono verificati al cimitero Farello in occasione della commemorazione dei defunti. "Chiediamo, pertanto, un incontro al Sindaco e al Segretario Generale al fine di chiarire la vicenda ed evitare fraintendimenti o dannose strumentalizzazioni.

Nonostante la pandemia abbia dimostrato la necessità di una politica a tutela e a garanzia del servizio pubblico, continuiamo a vivere un periodo in cui, è proprio il servizio pubblico e i lavoratori dipendenti ad essere sotto attacco e a rappresentare per certi versi l’alibi di carenze e inefficienze la cui causa dovrebbe essere individuata in precise responsabilità che vanno dimostrate e non urlate. Un dovere al quale nessuno di noi deve sottrarsi"



