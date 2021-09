Sport 99

Atletico Milena, aperte le iscrizioni alla scuola di calcio. Di Marco: "Abbiamo dato l'anima a questo progetto"

Il progetto che ha dato vita all’associazione sportiva e poi alla scuola calcio è nato quasi per caso nell’estate del 2018

17 Settembre 2021 12:36

L’A.S.D. Atletico Milena apre le iscrizioni alla scuola calcio per il quarto anno consecutivo. Il progetto che ha dato vita all’associazione sportiva e poi alla scuola calcio è nato quasi per caso nell’estate del 2018, e continua ad impegnare tanti ragazzini del “paese delle robbe”. “Abbiamo dato l’anima – afferma il Presidente Eugenio Di Marco - per questa scuola calcio, siamo un gruppetto di Milenesi che amano il calcio, il desiderio di permettere ai ragazzi di praticare la disciplina calcistica in un ambiente sano, ci ha spinto a rimboccarci le maniche ed a dare ciascuno il proprio contribuito per far sì che questo accadesse.

Siamo felici dei risultati ottenuti finora; ad oggi, infatti, contiamo circa quaranta tesserati. In questi anni, inoltre, abbiamo svolto diversi progetti patrocinati dal Coni e dall’ente di promozione sportiva Libertas nazionale, grazie ai quali ci siamo potuti permettere anche il lusso di svolgere per diversi mesi le attività in modo assolutamente gratuito. Nel tempo abbiamo anche intessuto rapporti di amicizia non solo con altre piccole realtà come la nostra, ma anche con società calcistiche ben più blasonate, come L’A.S.D. Casteltermini e l’Athena di Agrigento, di quest’ultima siamo anche società partner.

L’intento primario è quello di fare divertire i ragazzi, senza comunque rinunciare ad assecondare le ambizioni di quanti tra loro vogliano partecipare agli Stage ed ai vari tornei organizzati dagli enti di promozione sportiva ai quali siamo affiliati o della FIGC”.



