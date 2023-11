Sport 573

L'atleta nissena Annagiulia Mulè conquista il primo posto nel Singol Latin e il titolo di campionessa nel settore ProAm

E' stata accompagnata a Castelbrando dai suoi insegnanti Debora Macaluso e Davide Fumagalli

Redazione

Un fine settimana di successo portato a casa dall’atleta dodicenne Annagiulia Mulè accompagnata e sostenuta dai suoi genitori. Si è svolta la competizione Italian ProAm tour nella bellissima location del Castelbrando, dove Annagiulia Mulè è stata presentata e preparata dai suoi insegnanti professionisti Debora Macaluso e Davide Fumagalli, della sua scuola Dance Lab Studio di Caltanissetta. Annagiulia Mulè si è cimentata in due discipline: il Singol Latin e il settore ProAm, che è la sola a praticare in Sicilia. Alla fine è riuscita a portare a casa il primo posto in Singol Latin e titolo di campionessa italiana nel settore Pro-Am accompagnata in pista dal suo personal Davide Fumagalli. Adesso si pensa già alle prossime gare.



