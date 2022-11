Salute 354

L'associazione pazienti Bpco di Caltanissetta: "Felici per la riapertura di Pneumologia, ma la logistica ci lascia perplessi"

Il reparto sarà riaperto al primo piano della palazzina di Malattie Infettive: "Tale locazione non permette di avere nello stesso plesso la Rianimazione"

L’Associazione Pazienti BPCO di Caltanissetta esprime la propria soddisfazione per la riapertura del reparto di Pneumologia del nostro Ospedale. Siamo tuttavia perplessi per la logistica che è stata scelta: cioè il primo piano dell’edificio che ospita la UOC di Malattie Infettive. Tale locazione non permette di avere nello stesso plesso la Rianimazione con cui la Pneumologia collabora per i pazienti con Insufficienza Respiratoria in ventilazione meccanica, con flussi di malati e consulenze che devono essere per necessità “bi-direzionali”, sia in regime ordinario che in urgenza!

Ci auguriamo anche che il nuovo reparto, dopo due anni di attesa, sia dotato di una “sala broncoscopica” attrezzata e posta in sicurezza clinica, per evitare spostamenti dei pazienti a Palermo o Catania; e ciò anche per le Toracentesi e i drenaggi pleurici. Esprimiamo inoltre la speranza che la dotazione organica medico-infermieristica sia sufficiente a coprire le esigenze dei pazienti, specie di quelli più critici. Grazie e buon lavoro. Restiamo a disposizione per ogni collaborazione.

ASSOCIAZIONE PAZIENTI BPCO

SEZIONE DI CALTANISSETTA.



