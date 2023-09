Cronaca 396

L'associazione "Onde donneinmovimento" scrive al Prefetto di Caltanissetta: "Deluse per la mancata convocazione del Tavolo contro la violenza di genere"

A scrivere la lettera aperta al prefetto Chiara Armenia è la portavoce dell'associazione Ester Vitale

Redazione

Gentile Prefetta,

ci rivolgiamo a Lei con la presente lettera aperta, per manifestare profonda delusione e contestare la mancata convocazione del Tavolo Interistituzionale contro la violenza di genere (art. 5 della Legge Regionale n.3 del 2012) riunitosi l’ultima volta il 18/02/2021.

La situazione attuale, della quale ci riferiscono le cronache, richiede sforzi ancora maggiori per contrastare la violenza maschile contro le donne, fenomeno che non è un’emergenza ma una piaga strutturale dovuta a diseguali rapporti di potere fra i sessi.

La mancata convocazione del Tavolo contro la Violenza di genere, da noi sollecitata anche in passato, priva la nostra comunità di una preziosa opportunità per condividere idee, sviluppare strategie e promuovere iniziative concrete per prevenire e combattere la violenza di genere. La partecipazione di rappresentanti di diverse istituzioni, associazioni e gruppi di interesse consentirebbe, infatti, di creare un ambiente di dialogo e cooperazione nel quale condurre un’analisi approfondita del problema ed elaborare un piano di azioni condiviso.

Abbiamo fiducia nell’impegno di tutte le istituzioni locali nella lotta contro la violenza e ci aspettiamo una risposta tempestiva a questa nostra richiesta.

In attesa di un’imminente convocazione del Tavolo, restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione o collaborazione che si ritenga necessaria.

Cordiali saluti

Ester Vitale

Portavoce dell’Associazione Onde donneinmovimento





