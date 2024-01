Eventi 197

L'associazione Legio Decima Fretensisi di San Cataldo parteciperà ai festeggiamenti per il 2777° Natale di Roma

Il corteo storico si svolgerà dal Circo Massimo lungo i Fori Imperiali con la partecipazione di duemila rievocatori

Redazione

L’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo è lieta di comunicare la partecipazione alla XXIV edizione dei festeggiamenti per il 2777° Natale di Roma organizzati dal Gruppo Storico Romano, associazione culturale nata nel 1994 che vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali si segnalano le medaglie d’oro del Presidente della Repubblica, conferite in occasione dei festeggiamenti del Natale di Roma dal 2007 al 2014 e i prestigiosi patrocini, tra i quali quello del Consiglio della Comunità Europea, dell’UNESCO, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Roma Capitale. Inoltre, per quest’anno è stata inoltrata la richiesta di patrocinio all’Ordine degli Ingegneri, all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Regione Lazio.

L’edizione 2024 dal titolo “Roma Regina Viarum” è dedicata al simbolo più imponente e significativo di tutta l’epoca romana: LE STRADE. La manifestazione, che si svolgerà nei giorni 17/21 aprile 2024, avrà il suo culmine nel Corteo Storico di domenica 21 aprile dal Circo Massimo lungo Via dei Fori Imperiali ma sono previsti altri eventi nei giorni precedenti di altrettanta importanza. Con la partecipazione di oltre 2.000 rievocatori e 72 associazioni che rappresenteranno 14 paesi, è considerata la più grande festa dell’antica Roma nel mondo e rappresenta, per ogni rievocatore, un grande privilegio esserne parte

L’edizione 2023 ha registrato oltre 350.000 presenze nei tre giorni dei festeggiamenti. La nostra associazione, alla prima partecipazione, è grata al Gruppo Storico Romano per essere stata invitata ufficialmente a seguito del percorso di selezione. Sarà per noi un privilegio partecipare, incontrare tanti amici rievocatori, scambiare esperienze ed avere i giusti riscontri sul nostro percorso di crescita. Ogni cosa è per noi crescita sia essa personale che come associazione. Sarebbe un privilegio per noi se poteste condividere ciò attraverso i vs. canali. Ringraziando sin d’ora per la disponibilità mostrata, in attesa di vs. riscontro, si porgono Cordiali Saluti Associazione Legio X Fretensis

Dott. Giuseppe Ruggieri



