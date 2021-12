Attualita 128

L'associazione Gelautismo incontra l'Aias: "Un percorso utile a tutela dei disabili"

Prosegue il rapporto di reciproca stima tra l'Aias e l'associazione fondata da genitori autistici

Redazione

L’associazione Gelautismo ha incontrato i dirigenti Dell Ais di Gela, rappresentata da Rocco e Angelo Di Caro. Precedentemente il presidente dell’associazione aveva incontrato il direttore sanitario, Luigi Virone. Gelautismo è la prima associazione di genitori nata sul territorio a tutela dei diritti dei soggetti autistici. “Un incontro proficuo, di larghe intese e ampie speranze che darà via ad un percorso utile alla causa”, si legge in una nota. “Ringraziamo l’Aias per la fiducia e per la stima espressa che è certamente reciproca. Da sempre i nostri figli sono stati accolti e accompagnati con professionalità ed affetto sincero nel percorso riabilitativo dentro questa struttura.

Oggi, noi genitori, siamo apprezzati e supportati in questo nuovo percorso per la rivendicazione di nuovi servizi per i nostri figli. Ci rivedremo a breve per un nuovo incontro per proseguire sulla strada della collaborazione, perché da soli si va veloci ma insieme si va lontano”. (Nella foto, da destra verso sinistra iAngelo Di Caro, ,Simona La Rosa, iRocco Di Caro, Luisa Infurna, Concetta Monachella eTiziana Provenzano)



© Riproduzione riservata

