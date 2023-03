Politica 315

L'associazione "CLtuttalaVita" apre la sede alla Strata 'a foglia e avvia la campagna di ascolto della città

Come comunicato dalla coordinatrice Annalisa Petitto sono già stati costituiti dei gruppi di lavoro tematici

Redazione

L’associazione CLtuttalaVita ha aperto ieri pomeriggio a sua sede in via Benintendi n.7, nel cuore della città, la Strat’a Foglia. Da giorni i simpatizzanti del nuovo soggetto politico si sono alternati per rendere operativo quello che diventerà il punto di incontro e di ascolto della città. vPartiamo dal cuore, un cuore purtroppo malandato e dimenticato, che vogliamo torni pulsante di vita e di attività. Da qui ci muoveremo per percorrere tutte le strade, i quartieri e ascoltare i nisseni. Da oggi parte la nostra campagna di ascolto con tutti i cittadini, i professionisti, le associazioni, i partiti politici, sindacati e associazioni di categoria, con tutti i comparti della città a cui chiederemo di partecipare ad un progetto politico per Caltanissetta che la renda innanzitutto una città normale e soprattutto una città con una visione precisa per il futuro.

Abbiamo già costituito gruppi di lavoro tematici e territoriali:

1. TERZO SETTORE-DISABILITÀ

2. SPORT

3. CULTURA -EVENTI

4. SCUOLA -UNIVERSITÀ

5. SANITÀ

6. LAVORO SVILUPPO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

7. PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E VIVIBILITÀ URBANA

8. RISORSE FINANZIARIE, PROGETTI EUROPEI

9. ORGANIZZAZIONE

10. COMUNICAZIONE

11. QUARTIERI CON SOTTOGRUPPI IN AUTO GESTIONE ( allo stato già costituiti SANTA BARBARA, MANGIALASAGNE, PROVVIDENZA)

Abbiamo aperto una pagina Facebook, e fissata la prima iniziativa nel Quartiere Santa Barbara che si terrà il 26 marzo alle ore 10:00. Dal cuore alla periferia! È stata ufficializzata la costituzione di una GIOVANILE, che cresce giorno per giorno, di cui fanno già parte molti ragazzi under 30 entusiasti e determinati a cambiare le sorti della loro città dove vogliono poter restare e per la quale sono già al lavoro! Invitiamo tutta la città che voglia mettersi in moto e rimboccarsi le maniche a contattarci tramite la mail cltuttalavita@gmail.com. Tutti in campo, nessuno escluso, per il futuro della città!!

La coordinatrice dell’associazione CLtuttalaVita

Annalisa Petitto



