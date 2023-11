Salute 306

L'associazione ABzero premia tre studenti meritevoli della "Carducci" di San Cataldo con borse di studio

Costante è la presenza dell’Associazione nelle scuole dove, attraverso concorsi e progetti, viene promossa la donazione del sangue

Redazione

15 Novembre 2023 08:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lassociazione-abzero-premia-tre-studenti-meritevoli-della-carducci-di-san-cataldo-con-borse-di-studio Copia Link Condividi Notizia

Grande soddisfazione per gli alunni della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo. Venerdì 10 novembre, tre ex allievi (N.S., B.C. e A.C.) che nello scorso anno scolastico hanno frequentato le classi 3I, 3A e 3H, hanno ricevuto una borsa di studio rispettivamente del valore di 500 euro, 300 euro e 200 euro. A bandire il concorso è stata l’Associazione donatori di sangue ABzero, che ha voluto premiare gli studenti più meritevoli aiutandoli a sostenere le spese per i propri studi. L’Associazione, che nel 2024 celebrerà i cinquant’anni di attività e gestisce circa 800 donatori, ha per obiettivo il raggiungimento dell'autosufficienza ematica nel territorio sancataldese. Costante è la presenza dell’Associazione nelle scuole dove, attraverso concorsi e progetti, viene promossa la donazione del sangue.

Presenti all’evento di venerdì scorso la prof.ssa Rosanna Manganaro, la presidente dell’Associazione Rosaria M. Pia Falzone e i componenti del Consiglio direttivo di ABzero San Cataldo: S. Maurilio Cortese, Emilio Sardo, M. Grazia Caramia, Gabriele Amico, Silvia Sardo, Salvatore Mosca. Il dirigente scolastico della “Carducci”, prof. Salvatore Parenti, congratulandosi con i vincitori e le loro famiglie, ha ribadito il valore e l’importanza del volontariato e in particolar modo della donazione del sangue, che egli stesso pratica da anni, e ha sollecitato gli alunni presenti a impegnarsi nello studio. Infine ha ringraziato l’associazione ABzero, manifestando la disponibilità dell’Istituto ad aderire alle prossime iniziative.



Grande soddisfazione per gli alunni della Scuola secondaria di I grado "G. Carducci" di San Cataldo. Venerdì 10 novembre, tre ex allievi (N.S., B.C. e A.C.) che nello scorso anno scolastico hanno frequentato le classi 3I, 3A e 3H, hanno ricevuto una borsa di studio rispettivamente del valore di 500 euro, 300 euro e 200 euro. A bandire il concorso è stata l'Associazione donatori di sangue ABzero, che ha voluto premiare gli studenti più meritevoli aiutandoli a sostenere le spese per i propri studi. L'Associazione, che nel 2024 celebrerà i cinquant'anni di attività e gestisce circa 800 donatori, ha per obiettivo il raggiungimento dell'autosufficienza ematica nel territorio sancataldese. Costante è la presenza dell'Associazione nelle scuole dove, attraverso concorsi e progetti, viene promossa la donazione del sangue. Presenti all'evento di venerdì scorso la prof.ssa Rosanna Manganaro, la presidente dell'Associazione Rosaria M. Pia Falzone e i componenti del Consiglio direttivo di ABzero San Cataldo: S. Maurilio Cortese, Emilio Sardo, M. Grazia Caramia, Gabriele Amico, Silvia Sardo, Salvatore Mosca. Il dirigente scolastico della "Carducci", prof. Salvatore Parenti, congratulandosi con i vincitori e le loro famiglie, ha ribadito il valore e l'importanza del volontariato e in particolar modo della donazione del sangue, che egli stesso pratica da anni, e ha sollecitato gli alunni presenti a impegnarsi nello studio. Infine ha ringraziato l'associazione ABzero, manifestando la disponibilità dell'Istituto ad aderire alle prossime iniziative.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare