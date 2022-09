Sport 689

L'assessore Frangiamone: "Caltanissetta avrà un impianto polivalente con pista d'atletica indoor"

L'impianto ospiterà anche campo di pallacanestro, pallavolo nel quale potere effettuare anche saggi di danza e altro ancora

Redazione

"Un altro importante finanziamento si aggiunge a quelli intercettati dal comune di Caltanissetta nell’ambito dei lavori pubblici. 2.500.000 euro per la realizzazione di un impianto polivalente indoor denominato “Kalat Nissa” all’interno dell’area sportiva di Pian del Lago. L’impianto sportivo polivalente ospiterà una pista di atletica indoor, campo di pallacanestro, pallavolo nel quale potere effettuare anche saggi di danza e altro ancora". Lo scrive sulla sua pagina facebook l'assessore Marcello Frangiamone. "Mediante questo finanziamento Caltanissetta - continua l'esponente della giunta Gambino - avrà la possibilità di realizzare un impianto polivalente dotato di una pista di atletica indoor con caratteristiche che non sono presenti ad oggi in altre parti della Sicilia e probabilmente in tutto il meridione d’Italia. Avere una pista di atletica indoor significherà attrarre presso il nostro territorio tutti gli incontri e le competizioni di atletica che si svolgono nel periodo autunno – invernale che solitamente si effettuano nell’arco di più giornate e ciò consentirà di ottenere un grande beneficio non solo per lo sport ma anche per l’economia locale. La poliedricità dell’impianto offrirà inoltre la possibilità di realizzare al suo interno eventi sportivi di varia natura e non solo che, grazie alla centralità del nostro territorio, potranno essere volano di sviluppo per la crescita anche economica della nostra città".



