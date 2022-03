Salute 595

L'Asp di Caltanissetta rimodula gli orari di apertura negli hub vaccinali

A darne notizia il coordinatore degli ambulatori vaccinali Benedetto Trobia

Redazione

08 Marzo 2022 12:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lasp-di-caltanissetta-rimodula-gli-orari-di-apertura-negli-hub-vaccinali Copia Link Condividi Notizia

"Preso atto degli effettivi livelli di attività erogate dalle strutture in atto attive, risulta inderogabile mettere in atto una nuova programmazione riguardante sia la modifica degli orari di apertura sia il numero complessivo degli Hub/Ambulatori Vaccinali e i drive- in siti nel territorio della Provincia di Caltanissetta. Risulta necessario rievocare che al di là dell'utilizzo della mascherina e dell'igiene delle mani, quali misure sempre necessarie, il vaccino è uno strumento efficace contro forme gravi di malattia La rimodulazione dell’offerta vaccinale relativa agli Hub/Ambulatori Vaccinali dell’Area Nord e Sud avrà validità a decorrere da Mercoledì 9 Marzo". A darne notizia il coordinatore degli ambulatori vaccinali Benedetto Trobia

Hub/Ambulatorio Vaccinali Over 12

Giorni e orari di apertura

Hub Vaccinale il “Cefpas” di Caltanissetta

Lunedì: 08:30/13:30

Martedì: 14:30/19:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Giovedì: 14:30/19:30

Venerdì: 08:30/13:30

Ambulatorio Vaccinale c/o Centro Commerciale il “Casale” di San Cataldo

Sabato: 09:30/14:30

Domenica: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale c/o “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli

Martedì: 14:30/19:30

Hub Vaccinale “Pala Cossiga” di Gela

Lunedì: 14:30/19:30

Martedì: 08:30/13:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Venerdì: 08:30/13:30

Sabato: 08:30/13:30

Domenica: 08:30/13:30

Ambulatorio Vaccinale c/o “Santo Stefano” di Mazzarino

Giovedì: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale “Pio La Torre” di Niscemi

Lunedì: 08:30/13:30

Martedì: 08:30/13:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Giovedì: 08:30/13:30

Sabato: 08:30/13:30

Domenica: 08:30/13:30

Vaccinazioni Pediatriche

Giorni e Orari di apertura in previsione

Presidio Sanitario di Caltanissetta Via Malta

Martedì: 15:00/19:00

Hub Vaccinale il Cefpas di Caltanissetta

Sabato: 14:30/19:30

Domenica: 08:30/13:30

Ambulatorio Vaccinale c/o P.O. “Immacolata Longo” di Mussomeli

3° Giovedì del mese: 14:30/19:30

Hub Vaccinale “Pala Cossiga” di Gela

Giovedì: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale “Pio la Torre” di Niscemi

3° Venerdì del mese 14:30/19:30

Ambulatorio vaccinale c/o P.O. “S. Stefano” di Mazzarino

3° Mercoledì del mese: 14:30/19:30

Si comunica altresì che a causa dell’esiguo numero di tamponi effettuati presso le postazioni mobili allocate nel territorio di Caltanissetta, risulta inevitabile mettere in atto una nuova programmazione, valida a decorrere dal 07 Marzo c.a., riguardante la modifica degli orari di apertura:

DRIVE-IN

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Palacarelli- Via degli Orti (Caltanissetta)

Dal Lunedì alla Domenica

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Pal. C. del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta

Dal Lunedì alla Domenica

dalle ore 08:30 alle ore 19:00



"Preso atto degli effettivi livelli di attività erogate dalle strutture in atto attive, risulta inderogabile mettere in atto una nuova programmazione riguardante sia la modifica degli orari di apertura sia il numero complessivo degli Hub/Ambulatori Vaccinali e i drive- in siti nel territorio della Provincia di Caltanissetta. Risulta necessario rievocare che al di là dell'utilizzo della mascherina e dell'igiene delle mani, quali misure sempre necessarie, il vaccino è uno strumento efficace contro forme gravi di malattia La rimodulazione dell'offerta vaccinale relativa agli Hub/Ambulatori Vaccinali dell'Area Nord e Sud avrà validità a decorrere da Mercoledì 9 Marzo". A darne notizia il coordinatore degli ambulatori vaccinali Benedetto Trobia Hub/Ambulatorio Vaccinali Over 12

Giorni e orari di apertura

Hub Vaccinale il "Cefpas" di Caltanissetta

Lunedì: 08:30/13:30

Martedì: 14:30/19:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Giovedì: 14:30/19:30

Venerdì: 08:30/13:30 Ambulatorio Vaccinale c/o Centro Commerciale il "Casale" di San Cataldo

Sabato: 09:30/14:30

Domenica: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale c/o "Maria Immacolata Longo" di Mussomeli

Martedì: 14:30/19:30 Hub Vaccinale "Pala Cossiga" di Gela

Lunedì: 14:30/19:30

Martedì: 08:30/13:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Venerdì: 08:30/13:30

Sabato: 08:30/13:30

Domenica: 08:30/13:30 Ambulatorio Vaccinale c/o "Santo Stefano" di Mazzarino

Giovedì: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale "Pio La Torre" di Niscemi

Lunedì: 08:30/13:30

Martedì: 08:30/13:30

Mercoledì: 08:30/13:30

Giovedì: 08:30/13:30

Sabato: 08:30/13:30

Domenica: 08:30/13:30 Vaccinazioni Pediatriche

Giorni e Orari di apertura in previsione

Presidio Sanitario di Caltanissetta Via Malta

Martedì: 15:00/19:00

Hub Vaccinale il Cefpas di Caltanissetta

Sabato: 14:30/19:30

Domenica: 08:30/13:30 Ambulatorio Vaccinale c/o P.O. "Immacolata Longo" di Mussomeli

3° Giovedì del mese: 14:30/19:30

Hub Vaccinale "Pala Cossiga" di Gela

Giovedì: 14:30/19:30

Ambulatorio Vaccinale "Pio la Torre" di Niscemi

3° Venerdì del mese 14:30/19:30

Ambulatorio vaccinale c/o P.O. "S. Stefano" di Mazzarino

3° Mercoledì del mese: 14:30/19:30 Si comunica altresì che a causa dell'esiguo numero di tamponi effettuati presso le postazioni mobili allocate nel territorio di Caltanissetta, risulta inevitabile mettere in atto una nuova programmazione, valida a decorrere dal 07 Marzo c.a., riguardante la modifica degli orari di apertura:

DRIVE-IN

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Palacarelli- Via degli Orti (Caltanissetta)

Dal Lunedì alla Domenica

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Pal. C. del P.O. Sant'Elia di Caltanissetta

Dal Lunedì alla Domenica

dalle ore 08:30 alle ore 19:00

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare