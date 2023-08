Salute 696

L'Asp di Caltanissetta riconosciuta come stazione appaltante dall'Anac

Ora si possono celebrare gare d'appalto fino a 5 milioni per le opere sanitarie e con importi illimitati per forniture e servizi

Redazione

L’Asp di Caltanissetta è una stazione appaltante autonoma riconosciuta dall’Anac, in parole povere si possono celebrare le gare d’appalto senza far leva su altre strutture pubbliche. Un riconoscimento per gli uffici provveditorato e tecnico che nelle procedure devono lavorare a braccetto visto che gli appalti vanno seguiti dalla progettazione iniziale fino al collaudo dell’opera.

L’Asp di Caltanissetta quindi può ora celebrare le gare d’appalto per importi fino a 5 milioni di euro e senza limiti economici per servizi e forniture. Le qualificazioni ottenute consentiranno alle unità operative complesse Provveditorato e Tecnico ed all’unità operativa semplice Ingegneria Ospedaliera dell'Asp di Caltanissetta di proseguire le loro attività, sia ordinarie che nell'ambito della realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

"Va sottolineata l'importanza di garantire la massima trasparenza, efficienza ed efficacia nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone - La qualificazione ottenuta rappresenta un passo avanti nella promozione di un ambiente di lavoro etico e nella fornitura di servizi di qualità ai cittadini. Inoltre, le Unità Operative coinvolte potranno gestire procedure di affidamento anche per importi superiori alle nuove soglie di affidamento diretto, consentendo all'ASP di Caltanissetta di affrontare progetti di maggiore portata, garantendo una migliore efficienza e tempi di realizzazione più rapidi. Grazie alle qualificazioni ottenute, l'Asp di Caltanissetta – conclude il Commissario – si pone sulla strada dell'innovazione e dell'eccellenza, pronta a soddisfare le esigenze della comunità e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio".



