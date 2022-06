Attualita 317

L'Asp di Caltanissetta convoca la delegazione trattante, la Cisl Fp: "Accolto il nostro appello"

Si discuterà, tra le altre cose, delle progressioni economiche orizzontali

Redazione

La Cisl FP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il suo segretario generale Salvatore Parello, il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri e il segretario Aziendale dell’Asp 2 di Caltanissetta, Antonio Michele Guagenti, esprime soddisfazione per la celere convocazione della delegazione trattante ad opera della governance aziendale. Nel dettaglio, tra i temi da affrontare, il bando per gli incarichi di funzione e coordinamento, la definizione delle progressioni economiche orizzontali 2021 e il contestuale avviso.



L’incontro è previsto per il prossimo 29 giugno. “Siamo particolarmente soddisfatti delle risposte già giunte da parte del direttore generale Alessandro Caltagirone - spiegano dal sindacato in una nota - soprattutto perché solo lo scorso 7 giugno avevamo provveduto ad invitare il management a convocare il sindacato per definire gli istituti contrattuali. In tal senso non possiamo che essere lieti di sapere che entro il 24 del mese l’azienda provvederà alla mappatura e alla pesatura necessaria al bando per gli incarichi di funzione e coordinamento. I rapporti sindacali con l’Asp di Caltanissetta continuano nel solco della collaborazione, nel solo interesse dei lavorato



