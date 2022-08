Attualita 281

L'artista nisseno Maurizio Tomasello rende omaggio al cannolo e ne fa un'opera d'arte

A Noto, in compagnia di artisti come Nicholas Peall e Giovanni Rotondo, esporrà gli ultimi lavori

Redazione

L'artista nisseno creativo e originale Maurizio Tomasello stupisce ancora, supera se stesso e cambia look.

La leggenda racconta che Caltanissetta sia la culla del cannolo siciliano e l'artista Tomasello basandosi sulle tradizioni nissene, ne ha fatto espressione della sua arte. Da oggi inizia un suo percorso di mostre, lo vediamo di fatto a Noto in compagnia di artisti come Nicholas Peall e Giovanni Rotondo, dove esporrà gli ultimi lavori utilizzando tonalità particolari di colori. Sagace e geniale perché sfrutta il dolce siciliano più famoso al mondo e ne fa arte, non si tratta solo di un'installazione perché diventa un'opera quando la applica sulle tele.



