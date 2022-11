Attualita 382

L'artista nisseno Carlo Amleto Giammusso a Zelig diverte il pubblico con il suo "Tg zero". Il video

La passione per lo spettacolo è nata sin da ragazzino, quando nella sua Caltanissetta inizia a prendere lezioni di pianoforte

Redazione

14 Novembre 2022 20:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lartista-nisseno-carlo-amleto-giammusso-a-zelig-diverte-il-pubblico-con-il-suo-tg-zero-il-video Copia Link Condividi Notizia

L'artista nisseno Carlo Amleto Giammusso è uno dei nuovi comici che faranno parte del cast di Zelig, in onda con una nuova edizione a partire dal 9 novembre 2022. Classe 1993, 29 anni, figlilo dello psichiatra Arcangelo Giammusso è un attore e musicista, si è diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, oltre ad aver avuto alcuni ruoli tra cinema e tv, prendendo parte al film "Tutti per uno uno per tutti" di Veronesi e alla fiction di Canale 5 "Viola come il mare".

Come scrive Ilaria Costabile su Fanpage.it la passione per lo spettacolo è nata sin da ragazzino, quando nella sua Caltanissetta inizia a prendere lezioni di pianoforte, diventando molto bravo nella musica jazz, per poi abbracciare in seguito anche il mondo della recitazione. Nel 2017, infatti, si diploma alla Paolo Grassi di Milano e successivamente frequenta anche l’European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) di Roma. Grazie a questi studi riesce a prendere parte a diversi spettacoli teatrali, sebbene abbia iniziato a calcare il palcoscenico già nel 2014. Tra gli spettacoli più recenti, ci sono nel 2019-2020 "Contenuti Zero" con la regia di Pablo Solari, nel 2018 "Shakespeare in Love" di Tom Stoppard con la regia di Giampiero Solari, nel 2017 è in "Bernard Marie", (tratto da un incontro di Quai Ouest e “Lotta di negro contro cani” di B. M. Koltès), sempre diretto da Solari.

A Zelig, Carlo Amleto Giammusso ha portato in scena uno sketch che lo vede vestire i panni di un giornalista del telegiornale. Sarà protagonista di "Tg Zero" in cui schernisce il mondo del giornalismo, facendo battute e scherzando sulle modalità di linguaggio d'oggi e sulle notizie tra luoghi comuni e un po' di sano sarcasmo.





L'artista nisseno Carlo Amleto Giammusso è uno dei nuovi comici che faranno parte del cast di Zelig, in onda con una nuova edizione a partire dal 9 novembre 2022. Classe 1993, 29 anni, figlilo dello psichiatra Arcangelo Giammusso è un attore e musicista, si è diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, oltre ad aver avuto alcuni ruoli tra cinema e tv, prendendo parte al film "Tutti per uno uno per tutti" di Veronesi e alla fiction di Canale 5 "Viola come il mare". Come scrive Ilaria Costabile su Fanpage.it la passione per lo spettacolo è nata sin da ragazzino, quando nella sua Caltanissetta inizia a prendere lezioni di pianoforte, diventando molto bravo nella musica jazz, per poi abbracciare in seguito anche il mondo della recitazione. Nel 2017, infatti, si diploma alla Paolo Grassi di Milano e successivamente frequenta anche l'European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA) di Roma. Grazie a questi studi riesce a prendere parte a diversi spettacoli teatrali, sebbene abbia iniziato a calcare il palcoscenico già nel 2014. Tra gli spettacoli più recenti, ci sono nel 2019-2020 "Contenuti Zero" con la regia di Pablo Solari, nel 2018 "Shakespeare in Love" di Tom Stoppard con la regia di Giampiero Solari, nel 2017 è in "Bernard Marie", (tratto da un incontro di Quai Ouest e "Lotta di negro contro cani" di B. M. Koltès), sempre diretto da Solari. A Zelig, Carlo Amleto Giammusso ha portato in scena uno sketch che lo vede vestire i panni di un giornalista del telegiornale. Sarà protagonista di "Tg Zero" in cui schernisce il mondo del giornalismo, facendo battute e scherzando sulle modalità di linguaggio d'oggi e sulle notizie tra luoghi comuni e un po' di sano sarcasmo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare