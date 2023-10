Eventi 718

L'arrivo degli alleati a Caltanissetta: al teatro Margherita l'evento "StoricaMEnte" per celebrare l'80° anniversario

Sarà proiettato il cortometraggio "Messina 1943", l'evento è promosso da BCsicilia nell'ambito delle iniziative socioculturali

Si terrà venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 19,00 al Teatro comunale “Regina Margherita” in Corso Vittorio Emanuele II, 73 a Caltanissetta, nell’ambito dell’80° Anniversario dello sbarco Alleato in Sicilia, l’iniziativa “StoricaMEnte1943 in tour”. Dopo i saluti Istituzionali di Roberto Gambino, Sindaco di Caltanissetta, Chiara Armenia, Prefetto di Caltanissetta, Sabrina Patania, Presidente BCsicilia Sezione di Messina, sono previsti gli interventi di Liborio Di Buono, Presidente dell’Associazione culturale “Sostavisiva”, con una “Galleria fotografica”, Gero Di Francesco, Condirettore di «Studi Storici Siciliani» che parlerà su “Agosto ’43: Sicilia liberata”, Enzo Falzone, Presidente della Federazione Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Caltanissetta che ricorderà “Il bombardamento aereo a Caltanissetta: 9 luglio 1943”. Saluti finali di Padre Salvatore Tumminelli, Canonico penitenziere della cattedrale di Caltanissetta.

Presenta Nunzia Caricchio, scrittrice, responsabile della Comunicazione della Coop. «Etnos». Letture a cura di Antonello Di Buono e Francesco Irrera. Prevista infine la proiezione del documentario «80 Anni fa lo sbarco…» e il cortometraggio «Messina1943» diretti da Sabrina Patania. L’incontro è promosso da BCsicilia sede di Messina, dal Museo Etnoantropologico, dall’Associazione Sostavisiva, dall’Associazione nazionale Combattenti e Reduci e del Comune di Caltanissetta. Parteciperà l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, il Comitato Provinciale Partigiani Italiani di Caltanissetta. Ingresso libero fino esaurimento posti. Per informazioni: 389/9761204 – 349/5883269.

BCsicilia nell’ambito delle attività storico/culturali continua la promozione del cortometraggio “Messina 1943” un docu-corto della durata di circa 21 minuti. La storia si svolge nel mese di luglio del 1943. All’alba dello sbarco delle forze anglo-americane in Sicilia, il caporale Cappello ed il fante Di Buono, in un contesto di incertezza e confusione, decidono di disertare per raggiungere le proprie famiglie. Scoperta la fuga i nazi-fascisti si mettono sulle loro tracce per catturarli e giustiziarli. La notizia dello sbarco arriva anche a Messina e Maria, moglie del caporale Cappello, appreso che molti soldati italiani lasciano volontariamente il fronte di guerra ritornando alle loro case, decide di mettersi alla ricerca del marito.

Dopo giorni di fuga e fucilazioni sommarie, si salverà solo il Caporale Cappello per opera di un soldato americano. Il cortometraggio è già oggetto di numerose rappresentazioni in varie sedi: al Museo del ‘900, nell’aula Cannizzaro dell’Università degli studi di Messina, al Cinema Lux di Messina, al casale di Castanea delle Furie. Sono state inoltre attivate anche collaborazioni con musei: il Museo del’900 di Messina, il Museo etnoantropologico “I ferri du misteri” di Castanea, il Museo etnoantropologico di Sutera; e associazioni: Giovanna d’Arco, Società Operaia Agricola di M.S, Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Associazione Nazionale combattenti e reduci, Università della terza età di Messina, Associazione Historica XX secolo. Inoltre con enti e istituti: la Biblioteca Università Regionale G. Longo, l’Istituto del nastro azzurro fra combattenti e decorati, il Patriarcato di Costantinopoli Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’ Italia; la Parrocchia di S. Giacomo Maggiore. Ha inoltre ricevuto il patrocinio del Comune di Messina.

L’evento “Storicamente 1943 in tour” ha lo scopo di ricordare l’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia attraverso la proiezione del video dal titolo “Messina 1943” prodotto e diretto Sabrina Patania unitamente ad alcuni documentari realizzati con testimonianze autentiche e viventi del periodo di guerra, allo scopo di creare una video-libreria di importanti fonti storiche. L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, è ufficialmente inserito nel programma del settembre nisseno 2023.



