L'arresto cardiaco in età pediatrica, a Caltanissetta uno screening gratuito per i bimbi della "Caponnetto"

L'iniziativa, organizzata dal cardiologo Luigi Scarnato, si dividerà in due momenti: una conferenza e lo screening su 100 bambini

L’arresto cardiaco e la morte improvvisa in età pediatrica pur essendo una evenienza rara e drammatica, riconosce delle cause strutturali ed elettriche del cuore che possono essere riconoscibili ad un attento controllo cardiologico con ecg eseguito prima possibile in età pediatrica ed in qualunque momento e su tutti i bambini; la cardiomiopatia ipertrofica, la sindrome del QT lungo, la sindrome di Brugada, la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, la sindrome di Wolff-Parkinson-Whyte e le anomalie delle arterie coronarie. In tal proposito si è mossa da anni a Palermo l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PICCOLI BATTITI, presieduta dalla Dott. Sa Rosaria Sparacello (mamma di un bambino salvato grazie ad un tempestivo intervento) che in collaborazione con le cardiologie e centri di aritmie di Palermo hanno condotto degli screening su bambini a Palermo e provincia.

Sulla scorta di questa esperienza, il Dottor Luigi Scarnato cardiologo libero professionista di Caltanissetta e presidente nazionale di CUORE CHIARO ONLUS (cardiosimpatici di Caltanissetta), in collaborazione con PICCOLI BATTITI, ha voluto proporre lo screening alle scuole elementari di Caltanissetta iniziando dall'Istituto Omnicomprensvo “A. CAPONNETTO” della città avendo trovato grande disponibilità e sensibilità al problema nel dirigente scolastico Prof. Maurizio Lomonaco e nel personale della scuola. Il progetto su Caltanissetta si articolerà in due momenti; il primo in una conferenza svolta nell aula magna dell'Istituto rivolta ai genitori dei bambini ed al personale della scuola presieduta dal presidente di PICCOLI BATTITI Dot.

Sa Rosaria Sparacello e dal Dott Luigi Scarnato che illustreranno il progetto; è previsto l'intervento del Presidente dell’ Ordine dei Medici e Odontoiatri di Caltanissetta Dott Giovanni D’ Ippolito ed un prezioso contributo dell Dott Giuseppe Misuraca coordinatore del 118 di Caltanissetta che parlerà di defibrillazione in età pediatrica sul territorio. Il secondo momento, la cui data sarà stabilita successivamente, ci sarà lo screening che si svolgerà nell infermieria della scuola dove verranno eseguiti ecg su circa 100 bambini eseguiti da infermieri professionali, la successiva refertazione sarà effettuata dal Dott. Luigi Scarnato che in casi dubbi o sospetti si avvarrà della consulenza di centri aritmologici di Palermo I risultati verranno ovviamente comunicati ai genitori nel rispetto delle norme sulla privacy

Caltanissetta 26/4/23

Dr. Luigi Scarnato (Presidente Cuore Chiaro)



